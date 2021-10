Ingegnosi, impacciati, perennemente alla ricerca della strada giusta, nel lavoro e in amore: così sono i protagonisti della nuova serie “Guida astrologica per cuori infranti” che andrà in onda su Netflix a partire dal 27 ottobre , visibile anche su Sky Q e mediante la app su Now Smart Stick. Un'anteprima dello show è disponibile in rete dove è stato condiviso il trailer ufficiale.

La trama: le avventure di una trentenne

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a ottobre 2021. FOTO

Secondo alcuni, il destino è scritto nelle stelle e in qualche caso bisognerebbe consultarle per capire in quale direzione procedere nella vita, sia umanamente che professionalmente. Si affiderà al significato dei segni e all'oroscopo, con risultati alterni, Alice la giovane protagonista di “Guida astrologica per cuori infranti”, miniserie composta da sei puntate in onda su Netflix questo autunno, a partire dal 27 ottobre. Alice è al centro della sua piccola comunità composta da amici, conoscenti e colleghi del piccolo network dove lavora. L'incontro con Tio, nel cast della soap opera di punta della rete ed esperto di astrologia, la porta a considerare una svolta che potrebbe regalarle le soddisfazioni che merita sul lavoro, dove occupa una posizione marginale, senza trascurare la ricerca dell'amore che fino ad ora si è rivelata praticamente disastrosa. Tra Carlo, l'ex ragazzo che sta per sposarsi e diventare padre, e Davide, il nuovo affascinante direttore creativo, Alice è pronta a gettarsi a capofitto nelle avventure che le ha riservato il futuro.

Netflix punta al pubblico dei trentenni con questa storia leggera ma ricca di stimoli che fotografa le ansie di una generazione, quella dei Millennials, che compongono una larga fetta del pubblico della piattaforma di streaming. Una storia tenera e divertente popolata da personaggi realistici nei quali sarà facile identificarsi.

Il cast e la produzione al femminile

Ambientata a Torino, “Guida astrologica per cuori infranti” ha un cast tutto italiano. Tra gli attori spiccano Claudia Gusmano, che interpreta la protagonista Alice, Lorenzo Adorni e Michele Rosiello, rispettivamente Tio e Davide. Nel cast figurano anche Alberto Paradossi Francesco Arca, Lucrezia Bertini, Fausto Sciarappa, Emanuela Grimalda, Maria Amelia Monti, Bebo Storti e molti altri volti noti del piccolo e grande schermo di casa nostra.

“Guida astrologica per cuori infranti” è una commedia romantica a puntate dove i temi dell'amicizia, della scoperta della vita adulta, e della ricerca dell'amore sono smorzati attraverso un linguaggio divertente che rende ancor più verosimili le vicende raccontate, spesso tragicomiche. La storia è tratta dal romanzo omonimo scritto da Silvia Zucca pubblicato nel 2015 da Casa Editrice Nord. Sempre femminile la produzione che vede dietro la macchina da presa Michela Andreozzi con Bindu De Stoppani, quest'ultima alle prese anche con la scrittura del prodotto insieme a Fabrizio Cestaro.