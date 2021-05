Domina, di cosa parla la serie tv Sky Original su Livia Drusilla

'Domina', la nuova serie Sky Original con Kasia Smutniak nei panni della protagonista, Livia Drusilla, sarà interamente disponibile (8 episodi in totale) su Sky e NOW dal 14 maggio Condividi:

Domina, di cosa parla la serie tv con Kasia Smutniak Domina è un epico dramma in costume, ma, allo stesso tempo, è anche un racconto estremamente contemporaneo che segue la vertiginosa ascesa della terza moglie di Gaio, Livia Drusilla: la sua incredibile storia ridefinì completamente le aspirazioni che a quel tempo una donna poteva perseguire, finendo per segnare per sempre le sorti dell’Impero Romano. La serie segue il viaggio e l’ascesa di Livia, da ragazza ingenua, il cui mondo si sgretola sulla scia dell'assassinio di Giulio Cesare, a imperatrice più potente e influente di Roma, guidata da un profondo desiderio di vendicare il padre e di garantire il potere ai propri figli. Ci riuscirà, brillantemente, sposando l'uomo che le ha tolto ogni cosa, ma scoprirà presto che non basta conquistare il potere: occorre essere in grado di tenerlo in pugno quando anche tutti gli altri lo bramano.

Domina, le donne al centro della Storia approfondimento Domina, le foto della serie tv Sky Original con Kasia Smutniak La nuova serie Sky Original - interamente disponibile su Sky e NOW dal 14 maggio - racconta il vissuto delle donne (principalmente di quelle patrizie, ça va sans dire) dell'epoca, cioè dell'inizio dell'età imperiale dell'Antica Roma, un punto di vista sicuramente inedito e proprio per questo originale e assolutamente degno di nota. Il creatore di Domina, Simon Burke, durante la conferenza stampa di presentazione ha dichiarato che non è stato facile in fase di pre-produzione trovare la figura storica giusta, ma che poi, dopo "essere incappato" in Livia Drusilla, tutto è divenuto improvvisamente chiaro. In un'epoca in cui le donne non potevano esercitare attivamente il potere - anche se sarebbe più corretto dire in un'epoca in cui l'unico compito delle donne, specialmente di quelle patrizie, era sposarsi e partorire eredi su eredi -, Livia Drusilla (che nella serie è interpretata da Kasia Smutniak e Nadia Parkes) si distinse non solo per il fatto di essere la moglie del primo imperatore, Cesare Augusto, ma anche, soprattutto, perché fu molto attiva sul piano politico, anche se, ovviamente, tramite il marito, che la tenne sempre in grande considerazione.

approfondimento Domina, le foto dal backstage della serie tv con Kasia Smutniak E gli uomini? Ci sono anche loro, chiaramente, anche se, per una volta, non sono al centro della storia. Oltre al già citato Cunningham troviamo infatti Matthew McNulty e Tom Glynn-Carney nei panni di Gaio, AKA Cesare Augusto, il primo imperatore romano; Ben Batt e Oliver Huntingdon nei panni di Agrippa, il migliore amico di Gaio, suo fedelissimo per eccellenza; Alex Lanipekun nei panni di Ticone, il compagno di Antigone, un ex schiavo liberato; Finn Bennett nei panni di Marcello, il primo figlio maschio di Ottavia, l'erede designato di Gaio; Earl Cave nei panni di Tiberio, il figlio maggiore di Livia, il futuro secondo imperatore; Ewan Horrocks nei panni di Druso, il figlio minore di Livia; Joseph Ollman nei panni di Iullo; Darrell D'Silva nei panni di Pisone, amico di Marco Livio Druso e alleato di Livia.