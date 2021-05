Domina, in arrivo su Sky e NOW la serie tv con Kasia Smutniak

L'Antica Roma come non è mai stata raccontata, cioè dal punto di vista delle donne, in particolare di una, Livia Drusilla, una figura di grandissimo rilievo che ancora oggi affascina e colpisce per la sua capacità di inserirsi nei meccanismi del potere dell'epoca e di contribuire a fare la Storia. Intrighi, cospirazioni, inganni, tradimenti, e anche qualche omicidio politico, ovviamente: Domina - prodotta da Sky Studios e Fifty Fathoms, con Cattleya nel ruolo di executive production service - racconta in 8 episodi la vertiginosa ascesa della terza moglie di Gaio, Livia Drusilla per l'appunto, interpretata da Kasia Smutniak, e sarà interamente disponibile su Sky e NOW da venerdì 14 maggio.

Si è svolta oggi, lunedì 10 maggio, la conferenza stampa di presentazione di Domina, la nuova serie Sky Original ideata e scritta da Simon Burke (con lui alla sceneggiatura anche Nicola Wilson, Emily Marcuson e Namsi Khan), un history drama, ovviamente, ma anche un racconto estremamente contemporaneo che sceglie di mettere in scena un periodo storico decisamente noto - il primo periodo della Roma Imperiale, cioè il principato di Gaio Giulio Cesare Augusto, conosciuto anche come Ottaviano - da una prospettiva finora inedita, una prospettiva femminile. Protagonista indiscussa, infatti, è la domina del titolo, Livia Drusilla, figlia del repubblicano Marco Livio Druso Claudiano e terza moglie del sopracitato Gaio. La sua incredibile storia ridefinì completamente le aspirazioni che a quel tempo una donna poteva perseguire, finendo per segnare per sempre le sorti dell’Impero Romano.

approfondimento

Domina, il cast e i personaggi: Livia Drusilla. VIDEO

Il primo a parlare è Nils Hartmann, Senior director Original Production Sky Italia, il quale ci svela che "in realtà l'idea di produrre una storia ambientata nell'Antica Roma circolava già da parecchi anni." Serviva però un'idea forte, e quell'idea - raccontare il potere dal punto di vista femminile, partendo da un personaggio realmente esistito - è venuta a Simon, un grande conoscitore della storia italiana. L'idea si è poi concretizzata dopo un incontro a Roma, a Cinecittà per la precisione, con il già citato Burke, con Claire McCarthy, coi produttori, con Gabriella Pescucci e con Luca Tranchino, che hanno mostrato i primi modellini e i costumi. Hartmann a questo punto cita Isabella Rossellini, che nel Making-Of di Domina dice che, secondo lei, in gita sul set ci dovrebbero mandare le scolaresche, perché è stato fatto un lavoro di ricostruzione veramente notevole. Insomma, tanto orgoglio per una serie unica.

Segue Kasia Smutniak che dice di essere rimasta affascinata fin da subito da un progetto del genere, "un progetto che ruotava attorno a una figura storica femminile fondamentale per l'epoca ma nonostante ciò poco raccontata e poco conosciuta." Per l'interprete di Livia Drusilla raccontare una storia del genere in questo momento è stato a dir poco fondamentale: "Abbiamo bisogno di storie dove si raccontano delle donne forti ma allo stesso tempo anche fragili, donne che hanno lasciato un segno importante. [...] Si tratta di un progetto che è arrivato in un momento giusto per me. Guardandomi indietro ho visto il percorso fatto per arrivare fin lì, e ho visto la fatica. La fatica di rimanere me stessa, di mantenere la libertà. Credo che serva un certo grado di maturità per raccontare questo personaggio, questa storia, e queste donne."

Smutniak invita poi a riflettere su quanto sia importante non dare niente per scontato, specialmente quando si tratta di diritti, in particolar dei diritti delle donne, perché nonostante siano passati 2000 anni dal mondo in cui viveva la protagonista di Domina, non bisogna dare niente per scontato, anzi, bisogna continuare a vigilare: "Il potere di Livia è il potere di una donna che ha bisogno di sopravvivere. Questa cosa mi ha fatto ragionare sul fatto che quasi sempre quando una donna abbraccia il potere si tratta più di sopravvivenza, di libertà di scegliere, che di potere in sé."

Per Claire McCarthy, regista della serie, la linea tra la precisione storica e l'invenzione è sempre piuttosto sottile, dunque è stato molto importante andare a porsi delle domande sulle zone d'ombra, trovare un ritmo e una forma che riuscisse a raccontare al pubblico qualcosa che in fondo è rilevante anche oggi. In merito al discorso sull'importanza dell'accuratezza storica, Simon Burke ha poi sottolinato di essersi concentrato non tanto sul cosa e sul quando, che sono noti grazie alle fonti, bensì sul come e sul perché: è in quello spazio che si è mosso per andare a costruire la storia di Domina, una serie storicamente molto fedele a quanto accaduto ma in grado di riflettere in maniera assolutamente attuale e contemporanea su ciò che invece non ci è stato tramandato.