Su Sky è pronta al debutto 'We Are Who We Are', la serie tv creata da Luca Guadagnino. Jack Dylan Grazer e Jordan Kristine Seamón sono i protagonisti di questo poetico racconto di formazione e di scoperta di sé. L'appuntamento è per venerdì 9 ottobre alle 21.15 su Sky Atlantic (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV)