We Are Who We Are: il trailer, la trama e il cast della serie tv Sky

Su Sky sta per arrivare 'We Are Who We Are', la serie tv creata da Luca Guadagnino , una storia di amicizia, di crescita, e di accettazione di sé e degli altri. L'appuntamento è per venerdì 9 ottobre alle 21.15 su Sky Atlantic (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV).

Lui si chiama Fraser, viene da New York, è intelligente e sensibile, ma piuttosto inquieto. Lei si chaima Caitlin, e vive da qualche anno presso la Caserma Pialati a Chioggia, la base militare statunitense presso cui è di stanza suo padre. Lui ha dovuto abbandonare il suo mondo per seguire sua madre, Sarah, promossa a nuovo comandante della caserma in questione. Lei il suo mondo ce l'ha lì, in quella fetta di America impiantata in Italia, in perfetto equilibrio tra la Stars & Stripes e il Tricolore.

We Are Who We Are, alla scoperta della nuova serie tv Sky

Lui ha una famiglia piuttosto anticonvenzionale – sua madre, alto grado dell’esercito, è sposata con una donna, Maggie, che è anche una collega, dunque Fraser tecnicamente parlando è il figlio di una coppia lesbica. Lei ha una famiglia cosiddetta “tradizionale” – ha una madre, Jenny, con cui va d’accordo a giorni alterni; un padre, Richard, che è il suo vero punto di riferimento; e un fratello maggiore, Danny, molto diverso da lei. Lui è un alieno alla scoperta di un pianeta completamente sconosciuto. Lei è ben integrata, sia nel suo gruppo di amicizie, sia nella comunità ospitante, infatti capisce e parla l’italiano.

Lui è immediatamente incuriosito e attratto da lei. Lei invece inizialmente lui non lo sopporta. Ma solo inizialmente. Perché We Are Who We Are è infatti la storia di un incontro travolgente: è la storia dell’incontro tra Fraser e Caitlin, tra due mondi così diversi eppure così simili. E’ la storia di due anime che si trovano e che, insieme, vanno alla scoperta di sé stesse, dei loro desideri, dello loro paure, dei loro sogni e delle loro speranze.

Fraser, così strambo e perso nel suo universo, è in realtà alla ricerca di qualcosa o qualcuno a cui appartenere veramente; e Caitlin, all’apparenza una ragazzina come tante, seppure con la sua spavalderia, in realtà è disperatamente alla ricerca di qualcosa o qualcuno che l’aiuti a scoprire chi è veramente.