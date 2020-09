We Are Who We Are, il cast e i personaggi: generazioni a confronto

In 'We Are Who We Are' - la serie tv creata da Luca Guadagnino per Sky - non sono solo i ragazzi ad andare alla scoperta di sé. L'appuntamento è per venerdì 9 ottobre alle 21.15 su Sky Atlantic

Il cambiamento come stato continuo dell’esistenza: in We Are Who We Are non sono solo i giovani ad andare alla scoperta di sé stessi, ma anche gli adulti. Per la sceneggiatrice Francesca Manieri i personaggi della serie, tutti, sono accomunati da un forte disallineamento con la realtà: “Sono tutti ‘non qualcosa’, non straight, non bianchi, non americani,” perché è anche in base a ciò che gli altri sono e a ciò che noi non siamo se possiamo definirci.

We Are Who We Are, differenze che fanno la differenza approfondimento We Are Who We Are, alla scoperta della nuova serie tv Sky Un crogiòlo di differenze a volte non sempre facili da capire e da gestire, e la prima di queste differenze, di queste contrapposizioni, è ovviamente quella esistente tra genitori e figli, tra adolescenti e adulti, tra individui ancora in pieno divenire e individui che hanno già fatto questo percorso, salvo rendersi conto che, in realtà, non c’è mai un vero punto di arrivo in tal senso, senza contare che non tutti viaggiano alla stessa velocità e lungo la stessa strada. E che spesso le persone nascondono i loro veri sentimenti anche a sé stesse, cosa che rende il processo ancora più lungo e laborioso.

approfondimento We Are Who We Are, i protagonisti della serie: Fraser e Caitlin. VIDEO Per esempio Sarah, il personaggio interpretato da Chloë Sevigny, dall’esterno appare come una persona realizzata e molto sicura di sé. La sua carriera va a gonfie vele, ha una compagna che ama e da cui è amata, e ha un figlio che adora. Però dentro sente molto il peso della responsabilità del suo nuovo ruolo, si rende conto che il suo rapporto con Fraser è disfunzionale (Jack Dylan Fraser lo definisce complicato, disgustoso, contorto e meraviglioso), e sa anche che la sua relazione sentimentale non è completamente in equilibrio. Insomma, niente è completamente come sembra, e la regola vale veramente per tutti. I cambiamenti a cui vanno incontro Fraser e Caitlin travolgono ovviamente anche le loro famiglie e i loro amici, dunque prima o poi tutti sono costretti a guardarsi dentro, oltre che attorno. L’appuntamento con We Are Who We Are è per venerdì 9 ottobre alle 21.15 su Sky Atlantic (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV).