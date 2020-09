Su Sky sta per arrivare 'We Are Who We Are', la serie tv creata da Luca Guadagnino, una storia di amicizia, di crescita, e di accettazione di sé e degli altri. L'appuntamento è per venerdì 9 ottobre alle 21.15 su Sky Atlantic

We Are Who We Are, la serie tv SKY di Luca Guadagnino

Negli USA ha già debuttato su HBO, mentre in Italia arriverà venerdì 9 ottobre alle 21.15 su Sky Atlantic (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV): stiamo parlando di We Are Who We Are, la serie tv creata da Luca Guadagnino, già regista di The Protagonists, Melissa P, Io sono l'amore, A Bigger Splash, Chiamami col tuo nome e Suspiria.

Ed è proprio lui, Guadagnino, a presentarcela, precisando che, in fondo, We Are Who We Are si riassume nel suo stesso titolo: siamo quello che siamo vale per i protagonisti e gli altri personaggi, ma anche per gli spettatori. Una storia di amicizia, nello specifico quella che nasce tra Fraser (Jack Dylan Grazer) e Caitlin (Jordan Kristine Seamon), di amore, di scoperta e di accettazione di sé e degli altri.

