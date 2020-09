Yellowstone 2, le anticipazioni dei primi due episodi

Su Sky Atlantic è finalmente in arrivo la seconda stagione di 'Yellowstone', la serie tv creata da Taylor Sheridan con protagonista il Premio Oscar Kevin Costner. Non perdere i primi due episodi, in onda mercoledì 2 settembre alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Yellowstone 2, episodio 1

Tornato al ranch, Kayce deve trovare il suo posto, ma per ora deve obbedire agli ordini dell'odiato Rip…e ovviamente a quelli di suo padre, che in lui vede del potenziale. John è alla ricerca di un nuovo candidato da supportare per le imminenti elezioni per il posto di Procuratore Generale del Montana, e intanto Jamie comincia a chiedersi se parlare con quella reporter sia stata veramente una mossa intelligente. Intenzionata ad aiutare suo padre fino in fondo, Beth si mette all’opera per fare in modo che l’impero di famiglia sia protetto a dovere per gli anni a venire. Monica prende in considerazione la possibilità di insegnare all’università: ha bisogno di tornare a lavorare, ma soprattutto ha bisogno di un po’ di spazio per sé e per suo figlio. Thomas Rainwater annuncia ai rappresentanti della tribù i suoi piani, e non tutti sono entusiasti all’idea di un nuovo casinò. Dan Jenkins non si lascia intimidire da Dutton: è guerra aperta.

Yellowstone 2, episodio 2

Per dare a Kayce la possibilità di crescere e magari di prendere il suo posto in futuro, John, che sa bene che è tempo di trovare un successore, è costretto a chiedere a Rip un favore semplicemente enorme. Walker ha deciso: vuole andarsene da quel posto, a ogni costo. Beth si mette all’opera insieme a Bob: che lo shopping di terreni abbia inizio! Monica, che non sa ancora cosa fare con suo marito e con la loro delicata situazione, tiene la sua prima lezione all’università, e non si tratta della classica lezione di storia americana.