Yellowstone 2, il cast: Cole Hauser è Rip Wheeler

Da lì in poi, Rip, fedele fino alla morte al suo nuovo padre putativo, di strada ne fa parecchia, pur rimanendo sempre nello stesso posto. Capo dei mandriani e punto di riferimento un po’ per tutti i lavoratori del ranch, è sempre l’uomo giusto al momento giusto , specialmente per certe questioni delicate da portare a termine col favore delle tenebre… E’ innamorato di Beth fin da giovanissimo, ma sa bene qual è il suo posto nel mondo…e nel cuore di quella donna all’apparenza dura come la pietra e così simile a lui…

Yellowstone 2, la nuova stagione in onda dal 2 settembre su Sky. FOTO

La seconda stagione per Rip non inizia certamente in discesa: a dargli un bel po’ di grattacapi c’è Walker – colpevole, tra le altre cose, di un brevissimo flirt con la sua amata Beth –, ma anche l’improvviso arrivo di Kayce non è stato propriamente motivo di salti di gioia: Rip sa bene che il ritorno al Yellowstone Dutton Ranch del figliol prodigo e la sua permanenza ormai in pianta stabile significheranno doversi fare temporaneamente da parte, ma fin dove arriverà di preciso la sua fedeltà a John? Anche con Beth la situazione è un po’ in sospeso, ma i due, legati da un filo invisibile fin dall’adolescenza, non potranno (e non vorranno) stare lontani l’uno dall’altra.