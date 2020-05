Ultime due puntate per Diavoli, la serie tv prodotta da Sky Italia e Lux Vide, realizzata in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS. Nell'attesa di vedere cosa accadrà tra Massimo Ruggero (interpretato da Alessandro Borghi) e Dominic Morgan (interpretato da Patrick Dempsey), sfoglia la fotogallery e scopri in antemprima alcuni scatti delle puntate 9 e 10.