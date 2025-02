Torna all'Ariston l’artista reduce dal successo dell’album Tutta vita, che nel 2022 si era fatto conoscere al grande pubblico tra le fila dei Giovani

Con un look casual, in smanicato nero e jeans, Olly torna all'Ariston in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, dove presenta il suo brano Balorda nostalgia, una ballad che racconta un sentimento forte, vivo e vero che arriva all’improvviso e che fa sempre anche un po’ male. Anche a 24 anni. Alla fine dell'esibizione Olly ringrazia Carlo Conti "per l'opportunità", poi l'orchestra e il pubblico dell'Ariston.

Festival di Sanremo, la seconda partecipazione di Olly Nato nel 2001, Olly, nome d'arte di Federico Olivieri, ha partecipato a Sanremo Giovani nel 2022 con il brano L'anima balla, che l'ha condotto in gara all'Ariston nel 2023 con l'inedito Polvere. Tra i duetti celebri, oltre a quelli con Emma e Lorella Cuccarini, il giovane artista ne annovera uno anche con Angelina Mango nel brano Per due come noi, che ha scalato le classifiche e ha ottenuto la certificazione come disco di platino. Il suo ultimo album, uscito nel 2024, si intitola Tutta vita.

Ecco il testo di Balorda nostalgia di Olly: Testo: Federico Olivieri (Olly) Musica: Federico Olivieri (Olly), Julien Boverod, Pierfrancesco Pasini Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Metatron Publishing/Platinum Squad Independent Label/Peermusic Italy E Magari non sarà Nemmeno questa sera La sera giusta per tornare insieme Tornare a stare insieme Magari non sarà Nemmeno questa sera Me l'ha detto la signora, là affacciata al quarto piano Con la sigaretta in bocca, mentre stendeva il suo bucato lo Le ho risposto che Vorrei Vorrei Vorrei Vorrei Vorrei Vorrei Tornare a quando Ci bastava Ridere, piangere, fare l'amore Poi Stare in silenzio per ore Fino ad addormentarci sul divano Con il telecomando in mano Non so più come fare senza te Te che mi fai, vivere, e dimenticare, Tu che mentre cucini ti metti a cantare E tu chiamala se vuoi la fine Ma come te lo devo dire Sta vita non è vita senza te Ma sai che questa sera Balorda nostalgia Mi accendo la tv Solo per farmi compagnia Che bella tiritera (insomma) Ti sembra la maniera Che vai e mi lasci qua Ti cerco ancora in casa quando mi prude la schiena E metto ancora un piatto in più quando apparecchio a cena So soltanto che vorrei, Vorrei Vorrei Vorrei Si Vorrei Vorrei Vorrei Rip. ritornello Ma chissà perché Sta vita non è vita senza te Magari non sarà Magari è già finita Però ti voglio bene Ed è stata tutta vita