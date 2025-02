La cantante si è esibita per prima sul palco dell'Ariston. Aveva già partecipato al Festival con Cuore Amaro nel 2021 e come ospite di BigMama nella serata delle cover nel 2024

Nuova avventura sul palco del Teatro Ariston per Gaia. L’artista, vestita con un lungo abito chiaro, si è esibita per prima dei 29 cantanti in gara nella prima serata del 75esimo Festival di Sanremo con Chiamo io chiami tu, una canzone leggera e ballabile. Alla fine dell'esibizione Gaia ha ringraziato il corpo di ballo con cui si è esibita e si è detta molto emozionata.

Festival Sanremo, le partecipazioni di Gaia

Gaia ha preso parte al Festival in due occasioni: in gara con Cuore Amaro nel 2021 e come ospite di BigMama nella serata delle cover nell’ultima edizione. L'artista è reduce da un periodo di grande successo grazie al brano Sesso e samba in duetto con Tony Effe, anche quest’ultimo in gara. Tra le sue canzoni più note ricordiamo Chega e Coco Chanel.