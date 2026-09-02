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Radio Zeta Future Hits Live 2026, tutti i cantanti in scaletta

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Introduzione

Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Abbiati e Jessica Brugali saranno alla conduzione dell’atteso appuntamento musicale. Mercoledì 2 settembre l’Arena di Verona ospiterà il Future Hits Live 2026 di Radio Zeta per una serata di grande musica e spettacolo. Attesi numerosi artisti, tra i quali Irama, Serena Brancale, i Pinguini Tattici Nucleari, Anna, Tredici Pietro, Alfa, Bresh, Ariete e Tedua.

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Quello che devi sapere

Future Hits Live 2026 di Radio Zeta

Mercoledì 2 settembre l’Arena di Verona ospiterà il Future Hits Live 2026 di Radio Zeta per una serata di grande musica e spettacolo. Lo show, nato da un’idea dell'editore e presidente del Gruppo RTL 102.5, Lorenzo Suraci, potrà contare sulla presenza di numerosi artisti.

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La conduzione

Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Abbiati e Jessica Brugali saranno alla conduzione dell’atteso appuntamento musicale. Gli speaker Simone Palmieri, Diego Zappone, Amelia Villano e DJ Alma animeranno il pubblico prima dello show. Sul red carpet Niccolò Giustini e Cecilia Songini.

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Dove seguirlo

Il Future Hits Live potrà essere seguito in diretta esclusiva in radio e in televisione dalle 20:30, in radio e in televisione su RTL 102.5 (canale 36), Radio Zeta (canale 266) e in streaming su RTL 102.5 Play.  

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Il cast: Aka 7even

A febbraio il cantante ha presentato il brano Poesie clandestine con LDA alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.

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Il cast: Alfa

In queste settimane il giovane cantautore sta girando l’Italia con numerosi appuntamenti live.

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Il cast: Angelina Mango

Venerdì 28 agosto Angelina Mango ha pubblicato Che bella vita in collaborazione con Ariete.

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Il cast: Anna

Dopo il successo di Vera Baddie, nel luglio di quest’anno la rapper ha lanciato il nuovo album Million Dollar Babe.

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Il cast: Ariete

La cantante ha annunciato il nuovo progetto discografico Tutti tornano a casa in uscita il 2 ottobre.

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Il cast: Artie 5ive

Nel marzo dello scorso anno il cantante ha lanciato l’album La bellavita, certificato triplo disco di platino.

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Il cast: Baby K

L’artista è tra le protagoniste indiscusse dell’estate 2026 con il tormentone Tucamacarena.

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Il cast: Bresh

Nel settembre del prossimo anno l’artista sarà protagonista di un grande appuntamento live all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano.

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Il cast: Delia

L’artista ha dominato le classifiche estive con la canzone Al mio paese con Levante e Serena Brancale.

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Il cast: Ditonellapiaga

Ad aprile la cantautrice ha pubblicato l’album Miss Italia contenente anche il brano Che fastidio! in gara all’edizione 2026 del Festival di Sanremo.

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Il cast: Faccianuvola

Nel 2025 il cantante ha pubblicato l’album Il dolce ricordo della nostra disperata gioventù.

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Il cast: Fred De Palma

Dopo il successo del brano La testa gira con Anitta ed Emis Killa, il 4 settembre il cantante pubblicherà il brano Ragazzino.

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Il cast: G. Mineiro

Nel corso della serata G. Mineiro riceverà il premio “Radio Zeta Future Hits Live 2026 - Premio FIMI” per essere stato l’artista italiano esordiente con l’album entrato più in alto nella classifica Top of the Music by FIMI/NIQ nel periodo compreso tra 29 agosto 2025 e il 27 agosto 2026.

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Il cast: Gabry Ponte

A febbraio Gabry Ponte tornerà in concerto nei palazzetti con il nuovo spettacolo Circotron.

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Il cast: Gaia

L’artista (FOTO) è tra le protagoniste di questa estate con la canzone Bossa nostra.

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Il cast: Irama

Il cantautore sta dominando le classifiche estive con il brano Cabana. Tra i suoi successi troviamo La ragazza con il cuore di latta e Nera.

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Il cast: J-Ax

Venerdì 4 settembre il rapper pubblicherà il suo nuovo album Vita morte miracoli.

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Il cast: LDA

Tra i suoi successi più popolari ricordiamo Quello che fa male, Bandana e Se poi domani.

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Il cast: Leo Gassmann

Nell’aprile di quest’anno il cantautore ha pubblicato il suo ultimo album Vita vera paradiso.

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Il cast: Lorenzo Salvetti

A maggio il giovane cantautore ha trionfato alla venticinquesima edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi.

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Il cast: Marco Mengoni

L’artista è stato tra i protagonisti di questa estate con il brano Canto d’amore in collaborazione con Angelina Mango.

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Il cast: Merk & Kremont

Tra i successi più amati del duo ricordiamo Partenope con Serena Brancale e i The Kolors, Oceanica con Lorenzo Jovanotti e Nino nino con Emis Killa e Massimo Pericolo.

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Il cast: Mr. Rain

Tra le sue canzoni più popolari troviamo Ipernova, Fiori di Chernobyl, Meteoriti, Supereroi e Due altalene.

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Il cast: Napoleone

Il palco dell’Arena di Verona potrà contare anche sulla presenza del cantautore. Una serata di grande musica e spettacolo.

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Il cast: Nayt

A marzo l’artista ha pubblicato l’album Io individuo, arrivato a oltre un anno di distanza dal disco Lettera Q.

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Il cast: Nerissima Serpe

A maggio il rapper ha pubblicato l’album Nerissima contenente numerose collaborazioni. Tra gli artisti presenti Kid Yugi, Papa V e Madame.

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Il cast: i Pinguini Tattici Nucleari

Nel 2027 il gruppo sarà protagonista di un grande tour negli stadi. Previsti appuntamenti in numerose città: da Bibione a Roma passando per Milano e Bari.

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Il cast: Prima stanza a destra

Il 6 marzo Prima stanza a destra ha lanciato il suo nuovo EP La ragazza che suonava il piano.

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Il cast: Promessa

A novembre l’artista sarà protagonista di due importanti appuntamenti live: il 9 al Fabrique di Milano e il 13 all’Orion di Roma.

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Il cast: Rrari dal tacco

Tra le sue canzoni più popolari troviamo Bianca in collaborazione con Kid Yugi.

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Il cast: Samurai Jay

Dopo il successo del brano Ossessione, Samurai Jay ha conquistato le classifiche con la canzone Flamenco paranoia.

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Il cast: Sayf

A maggio il giovane artista ha pubblicato il suo primo album Santissimo, certificato disco d’oro in Italia.

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Il cast: Serena Brancale

Ad aprile la cantautrice ha pubblicato l’album Sacro contenente anche i brani Qui con me, Baccalà e Anema e core.

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Il cast: Settembre

Nel febbraio del 2025 Settembre ha trionfato con Vertebre nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo.

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Il cast: Tedua

Dopo lo show allo stadio San Siro di Milano, a gennaio Tedua darà il via al tour nei palazzetti.

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Il cast: i The Kolors

Tra i successi più recenti troviamo Rolling Stones, Pronto come va e Tu con chi fai l’amore.

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Il cast: TonyPitony

Venerdì 4 settembre l’artista sarà in concerto all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano per l’appuntamento inserito nel cartellone degli I-Days Milano Coca-Cola 2026.

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Il cast: Tredici Pietro

A febbraio Tredici Pietro ha debuttato in gara con il brano Uomo che cade all’edizione 2026 del Festiva di Sanremo.

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Il cast: 22simba

Il 18 settembre l’artista pubblicherà il suo nuovo lavoro Miria. Nel frattempo, il primo album V per Ventidue è stato certificato disco d’oro.

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