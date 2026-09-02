Radio Zeta Future Hits Live 2026, tutti i cantanti in scaletta

Introduzione

Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Abbiati e Jessica Brugali saranno alla conduzione dell’atteso appuntamento musicale. Mercoledì 2 settembre l’Arena di Verona ospiterà il Future Hits Live 2026 di Radio Zeta per una serata di grande musica e spettacolo. Attesi numerosi artisti, tra i quali Irama, Serena Brancale, i Pinguini Tattici Nucleari, Anna, Tredici Pietro, Alfa, Bresh, Ariete e Tedua.