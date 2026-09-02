Radio Zeta Future Hits Live 2026, tutti i cantanti in scaletta

Introduzione
Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Abbiati e Jessica Brugali saranno alla conduzione dell’atteso appuntamento musicale. Mercoledì 2 settembre l’Arena di Verona ospiterà il Future Hits Live 2026 di Radio Zeta per una serata di grande musica e spettacolo. Attesi numerosi artisti, tra i quali Irama, Serena Brancale, i Pinguini Tattici Nucleari, Anna, Tredici Pietro, Alfa, Bresh, Ariete e Tedua.
Quello che devi sapere
Future Hits Live 2026 di Radio Zeta
Mercoledì 2 settembre l’Arena di Verona ospiterà il Future Hits Live 2026 di Radio Zeta per una serata di grande musica e spettacolo. Lo show, nato da un’idea dell'editore e presidente del Gruppo RTL 102.5, Lorenzo Suraci, potrà contare sulla presenza di numerosi artisti.
La conduzione
Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Abbiati e Jessica Brugali saranno alla conduzione dell’atteso appuntamento musicale. Gli speaker Simone Palmieri, Diego Zappone, Amelia Villano e DJ Alma animeranno il pubblico prima dello show. Sul red carpet Niccolò Giustini e Cecilia Songini.
Dove seguirlo
Il Future Hits Live potrà essere seguito in diretta esclusiva in radio e in televisione dalle 20:30, in radio e in televisione su RTL 102.5 (canale 36), Radio Zeta (canale 266) e in streaming su RTL 102.5 Play.
Il cast: Aka 7even
A febbraio il cantante ha presentato il brano Poesie clandestine con LDA alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Il cast: Alfa
In queste settimane il giovane cantautore sta girando l’Italia con numerosi appuntamenti live.
Il cast: Angelina Mango
Venerdì 28 agosto Angelina Mango ha pubblicato Che bella vita in collaborazione con Ariete.
Il cast: Anna
Dopo il successo di Vera Baddie, nel luglio di quest’anno la rapper ha lanciato il nuovo album Million Dollar Babe.
Il cast: Ariete
La cantante ha annunciato il nuovo progetto discografico Tutti tornano a casa in uscita il 2 ottobre.
Il cast: Artie 5ive
Nel marzo dello scorso anno il cantante ha lanciato l’album La bellavita, certificato triplo disco di platino.
Il cast: Baby K
L’artista è tra le protagoniste indiscusse dell’estate 2026 con il tormentone Tucamacarena.
Il cast: Bresh
Nel settembre del prossimo anno l’artista sarà protagonista di un grande appuntamento live all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
Il cast: Delia
L’artista ha dominato le classifiche estive con la canzone Al mio paese con Levante e Serena Brancale.
Il cast: Ditonellapiaga
Ad aprile la cantautrice ha pubblicato l’album Miss Italia contenente anche il brano Che fastidio! in gara all’edizione 2026 del Festival di Sanremo.
Il cast: Faccianuvola
Nel 2025 il cantante ha pubblicato l’album Il dolce ricordo della nostra disperata gioventù.
Il cast: Fred De Palma
Dopo il successo del brano La testa gira con Anitta ed Emis Killa, il 4 settembre il cantante pubblicherà il brano Ragazzino.
Il cast: G. Mineiro
Nel corso della serata G. Mineiro riceverà il premio “Radio Zeta Future Hits Live 2026 - Premio FIMI” per essere stato l’artista italiano esordiente con l’album entrato più in alto nella classifica Top of the Music by FIMI/NIQ nel periodo compreso tra 29 agosto 2025 e il 27 agosto 2026.
Il cast: Gabry Ponte
A febbraio Gabry Ponte tornerà in concerto nei palazzetti con il nuovo spettacolo Circotron.
Il cast: Gaia
L’artista (FOTO) è tra le protagoniste di questa estate con la canzone Bossa nostra.
Il cast: Irama
Il cantautore sta dominando le classifiche estive con il brano Cabana. Tra i suoi successi troviamo La ragazza con il cuore di latta e Nera.
Il cast: J-Ax
Venerdì 4 settembre il rapper pubblicherà il suo nuovo album Vita morte miracoli.
Il cast: LDA
Tra i suoi successi più popolari ricordiamo Quello che fa male, Bandana e Se poi domani.
Il cast: Leo Gassmann
Nell’aprile di quest’anno il cantautore ha pubblicato il suo ultimo album Vita vera paradiso.
Il cast: Lorenzo Salvetti
A maggio il giovane cantautore ha trionfato alla venticinquesima edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi.
Il cast: Marco Mengoni
L’artista è stato tra i protagonisti di questa estate con il brano Canto d’amore in collaborazione con Angelina Mango.
Il cast: Merk & Kremont
Tra i successi più amati del duo ricordiamo Partenope con Serena Brancale e i The Kolors, Oceanica con Lorenzo Jovanotti e Nino nino con Emis Killa e Massimo Pericolo.
Il cast: Mr. Rain
Tra le sue canzoni più popolari troviamo Ipernova, Fiori di Chernobyl, Meteoriti, Supereroi e Due altalene.
Il cast: Napoleone
Il palco dell’Arena di Verona potrà contare anche sulla presenza del cantautore. Una serata di grande musica e spettacolo.
Il cast: Nayt
A marzo l’artista ha pubblicato l’album Io individuo, arrivato a oltre un anno di distanza dal disco Lettera Q.
Il cast: Nerissima Serpe
A maggio il rapper ha pubblicato l’album Nerissima contenente numerose collaborazioni. Tra gli artisti presenti Kid Yugi, Papa V e Madame.
Il cast: i Pinguini Tattici Nucleari
Nel 2027 il gruppo sarà protagonista di un grande tour negli stadi. Previsti appuntamenti in numerose città: da Bibione a Roma passando per Milano e Bari.
Il cast: Prima stanza a destra
Il 6 marzo Prima stanza a destra ha lanciato il suo nuovo EP La ragazza che suonava il piano.
Il cast: Promessa
A novembre l’artista sarà protagonista di due importanti appuntamenti live: il 9 al Fabrique di Milano e il 13 all’Orion di Roma.
Il cast: Rrari dal tacco
Tra le sue canzoni più popolari troviamo Bianca in collaborazione con Kid Yugi.
Il cast: Samurai Jay
Dopo il successo del brano Ossessione, Samurai Jay ha conquistato le classifiche con la canzone Flamenco paranoia.
Il cast: Sayf
A maggio il giovane artista ha pubblicato il suo primo album Santissimo, certificato disco d’oro in Italia.
Il cast: Serena Brancale
Ad aprile la cantautrice ha pubblicato l’album Sacro contenente anche i brani Qui con me, Baccalà e Anema e core.
Il cast: Settembre
Nel febbraio del 2025 Settembre ha trionfato con Vertebre nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo.
Il cast: Tedua
Dopo lo show allo stadio San Siro di Milano, a gennaio Tedua darà il via al tour nei palazzetti.
Il cast: i The Kolors
Tra i successi più recenti troviamo Rolling Stones, Pronto come va e Tu con chi fai l’amore.
Il cast: TonyPitony
Venerdì 4 settembre l’artista sarà in concerto all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano per l’appuntamento inserito nel cartellone degli I-Days Milano Coca-Cola 2026.
Il cast: Tredici Pietro
A febbraio Tredici Pietro ha debuttato in gara con il brano Uomo che cade all’edizione 2026 del Festiva di Sanremo.
Il cast: 22simba
Il 18 settembre l’artista pubblicherà il suo nuovo lavoro Miria. Nel frattempo, il primo album V per Ventidue è stato certificato disco d’oro.