Introduzione
Il 3 settembre 2026 uscirà nei cinema il film Ketticé di Giovanni Tortorici, con protagonisti Salvatore Gallina e Rachele Testagrossa e con la partecipazione speciale di Monica Bellucci.
Quello che devi sapere
LA TRAMA
Nell'agosto 2026 il film Ketticé di Giovanni Tortorici è stato presentato in anteprima nel Concorso Internazionale della 79ª edizione del Locarno Film Festival. La pellicola tinge un affresco delle vite di giovani a Palermo nel 2012, dove emerge un ritratto intimo dei protagonisti tra ricerca di sé, distacco e desiderio di libertà tipici dell'adolescenza. Giulio (Salvatore Gallina) ha 16 anni e la sua vita si divide tra scuola, motorini, i primi amori, Facebook e le serate con gli amici. Con i genitori la comunicazione è quasi inesistente: sembra che parlino due lingue completamente diverse. Ma tutto cambia quando incontra Ketty (Rachele Testagrossa), una ragazza imprevedibile che vive senza condizionamenti. Con lei Giulio stringe un legame esclusivo che diventa un rifugio sicuro, lontano dagli sguardi e dai giudizi dei grandi. Il film Ketticé restituisce un ritratto senza filtri degli adolescenti, raccontando la complessa ricerca della propria identità e quel momento della vita in cui le amicizie diventano il primo spazio reale in cui imparare a definirsi.
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IL CAST
Il cast del film Ketticé è composto da giovani esordienti, come i protagonisti Salvatore Gallina e Rachele Testagrossa, ma vanta anche la presenza di Monica Bellucci nei panni della madre del protagonista.
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LA COLLABORAZIONE CON LUCA GUADAGNINO
Dopo aver lavorato come assistente per la miniserie We Are Who We Are (2020) di Luca Guadagnino, il regista e scenggiatore Giovanni Tortorici, classe 1996, è passato dietro alla macchina da presa anche grazie allo stesso Guadagnino, che ha prodotto sia la sua opera prima Diciannove, sia il suo nuovo lavoro Ketticè. Nel film precedente, Tortorici si era però concentrato su un giovane universitario, inquieto e incerto sul suo futuro e sul suo posto nel mondo. Nella pellicola attuale, invece, ha affrontato temi simili, ma nel mondo degli studenti delle superiori.
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LA PRODUZIONE
I produttori del film Ketticé di Giovanni Tortorici sono Luca Guadagnino, Annamaria Morelli, Agustina Costa Varsi, Francesco Melzi D'Eril, Gabriele Moratti, Marco Morabito, Massimiliano Orfei, Luisa Borella, Davide Novelli, David Zerat, Ilan Amouyal, Adrien Dassault. Il film, distribuito da PiperFilm, è una produzione Frenesy Film Company, The Apartment, società del Gruppo Fremantle, PiperFilm, Memo Films in collaborazione con Rai Cinema e in collaborazione con First Pictures.