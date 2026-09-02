Dopo aver lavorato come assistente per la miniserie We Are Who We Are (2020) di Luca Guadagnino, il regista e scenggiatore Giovanni Tortorici, classe 1996, è passato dietro alla macchina da presa anche grazie allo stesso Guadagnino, che ha prodotto sia la sua opera prima Diciannove, sia il suo nuovo lavoro Ketticè. Nel film precedente, Tortorici si era però concentrato su un giovane universitario, inquieto e incerto sul suo futuro e sul suo posto nel mondo. Nella pellicola attuale, invece, ha affrontato temi simili, ma nel mondo degli studenti delle superiori.

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