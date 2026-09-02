Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo, cosa sapere sul concerto evento stasera in tvMusica
Introduzione
Il grande spettacolo che Cesare Cremonini ha portato al Circo Massimo di Roma lo scorso giugno diventa uno speciale televisivo. Va in onda stasera, mercoledì 2 settembre 2026, dalle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay: oltre due ore tra le immagini del live, i contenuti girati dietro le quinte e una lunga lista di ospiti
Quello che devi sapere
L'appuntamento in tv
Uno dei momenti più celebrati dell'estate musicale italiana torna a rivivere sul piccolo schermo. Il concerto di Cesare Cremonini, ospitato nella cornice monumentale della Capitale, viene riproposto in una versione arricchita che unisce la performance dal vivo a materiali inediti. Non un semplice montaggio delle esibizioni, ma un racconto costruito per far entrare chi guarda anche negli spazi solitamente riservati alla produzione. L'appuntamento è fissato per mercoledì 2 settembre 2026, a partire dalle ore 21.30 in prima serata su Rai 1. Lo speciale è disponibile anche in diretta e successivamente su richiesta sulla piattaforma RaiPlay. La durata complessiva è di circa due ore e venti minuti.
Il concerto del 6 giugno e il dietro le quinte
Alla base dello speciale c'è la serata andata in scena il 6 giugno al Circo Massimo, davanti a circa 65mila spettatori, con il tutto esaurito che ha spinto a un secondo appuntamento il giorno seguente. Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo non si limita, però, a riportare in video i brani eseguiti sul palco: intreccia le riprese del concerto con sequenze registrate nel backstage, seguendo l'artista nelle ore che precedono e chiudono lo show. Le immagini fuori dal palco portano la firma del fotografo e filmmaker internazionale Greg Williams, mentre la regia televisiva è affidata a Stefano Vicario. La produzione è curata da A1 Pictures, Logico e Live Nation Italia. Il risultato è un ritratto che alterna la dimensione grandiosa dell'evento all'intimità dei momenti più raccolti.
Gli ospiti sul palco e gli omaggi
Sul palco, accanto a Cesare Cremonini, si vedranno ospiti del calibro di Lorenzo Jovanotti, Elisa e Luca Carboni, chiamati a condividere con lui alcuni dei passaggi più attesi della serata. Nel corso dello show non mancheranno i tributi: un pensiero ad Antonello Venditti affidato alle note di Roma Capoccia e un omaggio ai Queen, con Tie Your Mother Down eseguita dall'artista alla chitarra. A completare la parte visiva ci sono coreografie, elementi acrobatici e diversi momenti al pianoforte.
La scaletta del live
La sequenza dei brani attraversa carriera e ultime uscite del cantautore, alternando titoli storici a canzoni più recenti. Questa la scaletta andata in scena al Circo Massimo:
Cercando Camilla
Alaska Baby
Dicono di me / Padre madre
Il comico (Sai che risate)
La ragazza del futuro
Ora che non ho più te
La nuova stella di Broadway (con omaggio a “Roma Capoccia” di Antonello Venditti)
Latin Lover
Possibili scenari
Buon viaggio (Share The Love)
Acrobati
Vieni a vedere perché
Le sei e ventisei
Mondo (con Jovanotti)
L’ombelico del mondo (con Jovanotti)
Logico
Grey Goose
Aurore boreali (con Elisa)
Figlio di un re
San Luca (con Luca Carboni)
Tie Your Mother Down
50 Special
Marmellata #25
Poetica
Nessuno vuole essere Robin
Un giorno migliore
Il nuovo album e le prime date del tour
Lo speciale arriva in un momento particolarmente denso per l'artista. A poche ore dalla messa in onda è stato annunciato a sorpresa il suo decimo disco di inediti, Amateur, la cui uscita è fissata per il 23 ottobre. Alla pubblicazione si accompagnano le prime date di un nuovo tour, previsto a partire da novembre, che segnerà la ripartenza dal vivo dopo la stagione dei grandi eventi all'aperto. La serata televisiva assume così anche il valore di un ponte: da un lato chiude idealmente il capitolo dei concerti nelle piazze e negli spazi monumentali, dall'altro apre la strada a una fase nuova, che l'artista stesso ha lasciato intravedere come più vicina alle sonorità rock.