Alla base dello speciale c'è la serata andata in scena il 6 giugno al Circo Massimo, davanti a circa 65mila spettatori, con il tutto esaurito che ha spinto a un secondo appuntamento il giorno seguente. Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo non si limita, però, a riportare in video i brani eseguiti sul palco: intreccia le riprese del concerto con sequenze registrate nel backstage, seguendo l'artista nelle ore che precedono e chiudono lo show. Le immagini fuori dal palco portano la firma del fotografo e filmmaker internazionale Greg Williams, mentre la regia televisiva è affidata a Stefano Vicario. La produzione è curata da A1 Pictures, Logico e Live Nation Italia. Il risultato è un ritratto che alterna la dimensione grandiosa dell'evento all'intimità dei momenti più raccolti.