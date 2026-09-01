Twisted Metal, motori e ironia nel caos post-apocalittico. Recensione

È arrivato in Italia Twisted Metal, l’adattamento live-action della celebre saga videoludica PlayStation, con la prima stagione già disponibile e la seconda dal 21 settembre, entrambe in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie prende l’idea di base del videogame e la trasforma in una commedia d’azione post-apocalittica che non ha alcuna intenzione di prendersi troppo sul serio: un mondo devastato, città trasformate in territori ostili, bande di predoni e soprattutto automobili diventate vere e proprie armi da combattimento.

Al centro della prima stagione c’è un corriere incaricato di attraversare questa terra desolata per consegnare un misterioso pacco, con la promessa di ottenere in cambio una vita migliore.

Il viaggio diventa però una corsa a ostacoli tra inseguimenti, sparatorie, incidenti spettacolari e incontri con personaggi completamente fuori controllo. Il tono è volutamente sopra le righe, sospeso tra violenza splatter, humour nero e spirito da road movie. Non cerca il realismo e nemmeno una sofisticata riflessione sulla fine del mondo: il suo punto di forza è proprio la libertà con cui mescola generi e linguaggi, trasformando l’apocalisse in un enorme parco giochi per adulti.