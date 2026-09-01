C'è, nel film, una battuta che varrebbe da sola un piccolo trattato. Quando Bernard si introduce con l'inganno nell'appartamento di Veronica e lei gli domanda cosa voglia, lui risponde serafico: «Per un'oliva pallida si può delirare». L'oliva pallida, qui, è Jerome, fratello di Jane e fidanzato di Veronica. Ma quel verso ha una genealogia tutta sua.

Al contrario di quanto spesso si ripete, non è farina del sacco di Giovanni Mosca. I versi «Per un'oliva pallida / si può / delirare» sono del poeta Renzo Laurano, pseudonimo di Luigi Asquasciati: lo documenta l'Associazione Italiana Biblioteche, che li segnala «a volte attribuiti a poeti più celebrati» (e sulla frase tornò persino Indro Montanelli, in una delle sue Stanze sul Corriere del 2000). Fu Mosca, principe dell'umorismo italiano tra il Bertoldo e il Corriere della Sera, a renderli immortali piegandoli alla sua satira dell'ermetismo: quella religione dell'oscurità in cui una manciata di parole magnifiche e insensate poteva significare tutto e niente. Da allora la frase è il sigillo dell'intellettualismo che gira a vuoto, e ha continuato a rispuntare (di recente, incisa su una lapide, in Sono solo fantasmi di Christian De Sica). Che Brass la affidi al suo protagonista dice tutto della vena colta e beffarda che scorre sotto la superficie pop del film.

Un ultimo dettaglio, per i filologi col cavatappi: quell'oliva, in origine, non era il complemento del Martini ma una ragazza che si chiamava Oliva. Consentitemi comunque l'equivoco, giacché di congedo si tratta, perché per chi pratica il Dry Martini quella parola ne evoca irresistibilmente un'altra, infilzata nel calice. Il che ci porta, per l'appunto, al bicchiere