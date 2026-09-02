Tutta la verità delle mie bugie, trama e cast della serie Netflix

Introduzione
Un addio al nubilato in camper, un gruppo di amici di lunga data e una valanga di segreti pronti a venire a galla. Sono gli ingredienti della miniserie spagnola disponibile su Netflix dal 28 agosto, tratta da un romanzo di Elísabet Benavent. Cinque episodi tra risate, sentimenti taciuti e resa dei conti.
Quello che devi sapere
Dove vederla
Bastano pochi giorni chiusi in uno spazio ristretto per far crollare gli equilibri che un gruppo di amici ha costruito negli anni. Su questa premessa si regge la nuova proposta sentimentale del catalogo spagnolo di Netflix, Tutta la verità delle mie bugie, una storia che alterna il tono leggero della commedia estiva a un fondo più amaro, fatto di gelosie e verità rimaste troppo a lungo sottotraccia, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite l’app su Now Smart Stick. La miniserie è arrivata sulla piattaforma mercoledì 28 agosto 2026 ed è composta da cinque episodi. Si tratta di una produzione spagnola, dal titolo originale Toda la verdad de mis mentiras, pensata come racconto autoconclusivo: un unico blocco che copre l'intero arco della vicenda, senza rimandare la chiusura a un secondo ciclo. La regia è firmata da María Togores e Marina Pérez, mentre il registro oscilla tra commedia romantica e dramedy.
La trama
Al centro della trama di Tutta la verità delle mie bugie ci sono Coco e Marín, migliori amici da anni e coinquilini nello stesso appartamento. Il loro rapporto, apparentemente limpido, nasconde qualcosa che complica ogni cosa: Coco prova per l'amico un sentimento ben più profondo dell'amicizia, ma confessarlo rischierebbe di far saltare gli equilibri dell'intero gruppo. A rendere tutto più delicato c'è un dettaglio non trascurabile: Marín è l'ex di Aroa, una delle amiche più strette di Coco. La situazione precipita quando la comitiva decide di partire in camper per festeggiare l'addio al nubilato di Blanca. Quella che dovrebbe essere una parentesi spensierata di fine estate si trasforma presto in un confronto impossibile da evitare. La convivenza forzata riporta a galla malumori mai chiariti, rancori sopiti e non detti che ciascuno aveva scelto di tenere per sé. Tra una tappa e l'altra del viaggio, i protagonisti si ritrovano così a fare i conti con desideri, paure e rapporti diventati difficili da gestire.
Il cast di Tutta la verità delle mie bugie
A guidare la storia sono Itziar Manero, nel ruolo di Coco, e Daniel Ibáñez, che interpreta Marín. Attorno a loro ruota una cerchia di amici ben definita. Ricardo Gómez veste i panni di Gus, ex fidanzato di Coco, mentre Lucía de la Fuente è Aroa, ex compagna di Marín ancora intenzionata a riconquistarlo. Clara Sans interpreta Blanca, la futura sposa completamente immersa nel proprio lavoro da avvocata, e Brays Efe dà volto a Loren, confidente di Coco e depositario dei suoi sentimenti più difficili da esprimere. Il gruppo, insomma, è costruito in modo che ogni personaggio porti con sé una tensione destinata a esplodere durante il viaggio.
Il romanzo di Elísabet Benavent
Tutta la verità delle mie bugie nasce dall'omonimo romanzo di Elísabet Benavent, autrice spagnola molto seguita e già presente nel catalogo della piattaforma con altri adattamenti. Ai suoi libri si devono infatti titoli come Valeria e Un racconto perfetto, segno di un legame ormai consolidato tra la scrittrice e Netflix. La storia da cui prende le mosse la miniserie ruota proprio attorno all'idea di un addio al nubilato in camper e di un gruppo di amici che si ritrova travolto da bugie e segreti.
Ci sarà una seconda stagione?
Al momento non risulta alcun annuncio ufficiale su un possibile proseguimento. Il progetto, del resto, è stato concepito come miniserie chiusa, capace di esaurire in un'unica stagione l'intera vicenda dei protagonisti senza lasciare cliffhanger vistosi. Un eventuale ritorno dipenderebbe soprattutto dai numeri: saranno i dati di visualizzazione globali, come spesso accade con i titoli della piattaforma, a orientare la decisione. Per ora, dunque, Tutta la verità delle mie bugie si presenta come un racconto compatto e definito, da guardare tutto d'un fiato in una manciata di serate.