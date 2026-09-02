Tutta la verità delle mie bugie, trama e cast della serie Netflix

Bastano pochi giorni chiusi in uno spazio ristretto per far crollare gli equilibri che un gruppo di amici ha costruito negli anni. Su questa premessa si regge la nuova proposta sentimentale del catalogo spagnolo di Netflix, Tutta la verità delle mie bugie, una storia che alterna il tono leggero della commedia estiva a un fondo più amaro, fatto di gelosie e verità rimaste troppo a lungo sottotraccia, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite l’app su Now Smart Stick. La miniserie è arrivata sulla piattaforma mercoledì 28 agosto 2026 ed è composta da cinque episodi. Si tratta di una produzione spagnola, dal titolo originale Toda la verdad de mis mentiras, pensata come racconto autoconclusivo: un unico blocco che copre l'intero arco della vicenda, senza rimandare la chiusura a un secondo ciclo. La regia è firmata da María Togores e Marina Pérez, mentre il registro oscilla tra commedia romantica e dramedy.