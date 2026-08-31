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Ariete, album Tutti Tornano a Casa anticipato dal singolo con Angelina Mango

Spettacolo

L'uscita è fissata per il 2 ottobre e sarà accompagnata da un tour di sette date che debutterà a Roma il 7 novembre

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Esce il 2 ottobre Tutti Tornano A Casa (Bomba Dischi in licenza Warner Records Italy), il nuovo album di Ariete, anticipato dal singolo Che Bella Vita con Angelina Mango

L’album arriva a tre anni di distanza dall’ultimo disco della cantautrice, La notte, e racchiude il percorso artistico che Ariete ha compiuto in questi anni. Tutti Tornano A Casa è un concetto universale, che ognuno può riconoscere e interpretare.  Casa può essere protezione, il viaggio di ritorno e la corsa tra le braccia di una persona cara; il calore di una serata trascorsa con la propria famiglia, un discorso con un’amica e, soprattutto, uno spazio interiore, costruito con pazienza nel tempo.

E' già disponibile in presave e in preorder in formato vinile casetta autografato, vinile, CD autografato e CD. L’album è anticipato dal singolo Che Bella Vita, che vede Ariete collaborare per la prima volta con Angelina Mango. La connessione immediata tra le due cantautrici ha dato vita a una canzone dedicata al valore di quegli incontri fortuiti destinati a cambiare il nostro percorso. Ariete inaugura così un nuovo capitolo del proprio percorso artistico con la sincerità e l'autenticità che da sempre caratterizzano la sua scrittura. Con la produzione di Golden Years e il testo scritto da Ariete e da Angelina Mango, il brano riflette il percorso di maturazione artistica compiuto da Ariete negli ultimi tre anni. Ariete è attesa dal vivo con il Club Tour 2026, prodotto e organizzato da Bomba Dischi: sette appuntamenti autunnali nei principali club italiani, nella dimensione più intima e viscerale del live, per vivere ancora una volta un momento di unione tanto desiderato con la sua gente. Il tour partirà a Roma il 7 novembre all'Atlantico, per proseguire a Milano il 19 novembre all'Alcatraz, a Torino il 21 novembre al Teatro Concordia, a Padova il 25 novembre all'Hall, a Firenze l'1 dicembre al Viper Theatre, a Napoli il 10 dicembre alla Casa della Musica, per concludersi a Bitritto (BA) l'11 dicembre al Palatour. I biglietti sono già disponibili su www.iosonoariete.it 

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