Premio Tenco 2026, le cinquine finalisti portano aria di rinascimento

Da Satantango a Sara Gioielli, da Erica Boschiero a Chiara Raggi fino a Francamente e Santamarea potrebbe essere l'anno della svolta per il più celebrato premio nazionale per cantautori
Svelate le cinquine dei finalisti delle Targhe Tenco 2026 (la rassegna si terrà il 22, 23 e 24 ottobre presso il Teatro Ariston di Sanremo), prestigioso riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi dell’anno di canzone d’autore pubblicati nel corso dell’anno (ovvero resi disponibili in qualunque modo al pubblico dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026). Da giurato mi dico abbastanza soddisfatto dei nomi che sono entrati in cinquina. Qualcuno si è perso per strada, e mi dispiace, ma rispetto alle edizioni passate, comprese le più recenti, lo sguardo è andato oltre l'orizzonte. Alcuni dei "cinquinisti" li conosco personalmente e meritano di essere giunti in semifininale: si tratta Valentina Ottoboni e Gianmarco Soldi, ovvero i Satantango, con i quali ho condiviso un memorabile pasto nella campagna cremonese; Sara Gioellli, talento puro che ho conosciuto a Milano in ocassione di un suo live; Roberto Colella che proprio la scorsa settimana ho intervistato; Chiara Raggi che col suo progetto Zènta tramanda cultura; Francamente che all'ultimo Primo Maggio ha contribuito a promuovere le mie pagelle; Emma Nolde che è la regina del cantautorato rabbioso e sincero, che doveva esserci all'ultimo Festival di Sanremo. Poi abbraccio uno degli artisti più talentuosi di sempre, quel Mauro Ermanno Giovanardi che è un punto di riferimento per le nuove generazioni e col quale in più ocassini abbiamo condiviso pensieri, idee, musica e un calice di vino. Infine un altro abbraccio speciale: va agli amici del Premio Bianca D'Aponte (a proposito, è così difficile parlavi al telefono, voi del tenco e voi del D'Aponte e fare in modo che le vostre rassegne non siano sempre nello stesso weekend?) che con singolo Straniero ha portato al Tenco un brano che accompagna la contemporaneità nel futuro. Felice anche per Erica Boschiero che non conosco personalmente ma che seguo nel suo itinerario artistico. Ha già preso il via il secondo turno di votazioni, il ballottaggio, che terminerà il 7 luglio e che decreterà il vincitore di ogni sezione. Le opere degli artisti candidati per le Targhe Tenco sono votate da una giuria formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco, che esprime i suoi voti nei modi e tempi che vengono comunicati ai giurati dall’associazione. I giurati voteranno, a partire da oggi, uno dei finalisti per ogni categoria.
LE CINQUINE DEL TENCO 2026
MIGLIORE ALBUM IN ASSOLUTO
Un posto sulla terra – ERICA BOSCHIERO
Una lunghissima ombra – ANDREA LASZLO DE SIMONE
E poi scegliere con cura le parole – MAURO ERMANNO GIOVANARDI
MIGLIORE ALBUM IN DIALETTO (o lingua minoritaria parlata in Italia)
Ce Sta Sempe Na Via – ROBERTO COLELLA
Radica – FRANCESCA INCUDINE
40N 14E – DANIELE SEPE / Capitan Capitone & i Fratelli della Costa
MIGLIORE ALBUM OPERA PRIMA (primo album di lunga durata del titolare, cantautore o gruppo)
Bitte Leben – FRANCAMENTE
Sta registrando audio… – PIJI
Anime storte – SANTAMAREA
MIGLIORE ALBUM DI INTERPRETE
Avincola canta Carella – AVINCOLA
Dduje paravise – GNUT & ALESSANDRO D’ALESSANDRO
Fanigliulo, l'artista – OLDEN
Le radici e la luna – P.A.O.
MIGLIORE CANZONE SINGOLA* (il premio va agli autori del brano)
*6 brani anziché 5 in quanto presente un ex aequo
Anni Zero – MAURO ERMANNO GIOVANARDI
Che fastidio! – DITONELLAPIAGA
Palestina, terra di dolore – MONI OVADIA, GIOVANNA FAMULARI, MICHELE GAZICH
Primavera – TOSCA
Quello che deve essere sarà – EMMA NOLDE
Straniero – BIANCA D’APONTE
MIGLIORE ALBUM A PROGETTO (il premio va al produttore dell’album a progetto)
80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo)
Buon compleanno Elvis Covered
Il segreto di Penelope – Collettivo S.B.A.M.
Noi, Piero – Collettivo Jambona
PIGRI - Teramo suona Ivan
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