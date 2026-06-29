Premio Tenco 2026, le cinquine finalisti portano aria di rinascimento

Svelate le cinquine dei finalisti delle Targhe Tenco 2026 (la rassegna si terrà il 22, 23 e 24 ottobre presso il Teatro Ariston di Sanremo), prestigioso riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi dell’anno di canzone d’autore pubblicati nel corso dell’anno (ovvero resi disponibili in qualunque modo al pubblico dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026). Da giurato mi dico abbastanza soddisfatto dei nomi che sono entrati in cinquina. Qualcuno si è perso per strada, e mi dispiace, ma rispetto alle edizioni passate, comprese le più recenti, lo sguardo è andato oltre l'orizzonte. Alcuni dei "cinquinisti" li conosco personalmente e meritano di essere giunti in semifininale: si tratta Valentina Ottoboni e Gianmarco Soldi, ovvero i Satantango, con i quali ho condiviso un memorabile pasto nella campagna cremonese; Sara Gioellli, talento puro che ho conosciuto a Milano in ocassione di un suo live; Roberto Colella che proprio la scorsa settimana ho intervistato; Chiara Raggi che col suo progetto Zènta tramanda cultura; Francamente che all'ultimo Primo Maggio ha contribuito a promuovere le mie pagelle; Emma Nolde che è la regina del cantautorato rabbioso e sincero, che doveva esserci all'ultimo Festival di Sanremo. Poi abbraccio uno degli artisti più talentuosi di sempre, quel Mauro Ermanno Giovanardi che è un punto di riferimento per le nuove generazioni e col quale in più ocassini abbiamo condiviso pensieri, idee, musica e un calice di vino. Infine un altro abbraccio speciale: va agli amici del Premio Bianca D'Aponte (a proposito, è così difficile parlavi al telefono, voi del tenco e voi del D'Aponte e fare in modo che le vostre rassegne non siano sempre nello stesso weekend?) che con singolo Straniero ha portato al Tenco un brano che accompagna la contemporaneità nel futuro. Felice anche per Erica Boschiero che non conosco personalmente ma che seguo nel suo itinerario artistico. Ha già preso il via il secondo turno di votazioni, il ballottaggio, che terminerà il 7 luglio e che decreterà il vincitore di ogni sezione. Le opere degli artisti candidati per le Targhe Tenco sono votate da una giuria formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco, che esprime i suoi voti nei modi e tempi che vengono comunicati ai giurati dall’associazione. I giurati voteranno, a partire da oggi, uno dei finalisti per ogni categoria.