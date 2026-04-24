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Musica

Tosca, l'album Feminae è fecondità, nutrimento e rifugio

Fabrizio Basso

Fabrizio Basso
Credit Riccardo Ghilardi

La cantautrice (e attrice) romana torna con un progetto che mette al centro il femminile come spazio di creazione, identità e libertà, inteso nel suo senso più profondo e universale: una forza generativa, di accoglienza e dialogo. "Per un'amica" è stato condiviso con Ornella Vanoni. L'INTERVISTA

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