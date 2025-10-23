Premio Tenco 2025, tutti i vincitori: da Goran Bregović ai Baustelle

Il palco del Teatro Ariston di Sanremo ospiterà le tre serate dell’edizione 2025 della rassegna dedicata alla canzone d’autore. I Baustelle, Daniele Silvestri e Goran Bregović saranno alcuni degli artisti che riceveranno il Premio alla carriera. Tra i vincitori delle Targhe Tenco anche Lucio Corsi e La Niña

Al via il Premio Tenco 2025, in programma giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Svelati tutti i vincitori: dai Baustelle e Daniele Silvestri insigniti del Premio alla Carriera a Lucio Corsi chiamato a ritirare due Targhe Tenco per il Migliore album in assoluto e la Migliore canzone singola.

PREMIO TENCO 2025, TUTTI I VINCITORI: DAI BAUSTELLE A daniele silvestri Giovedì 23 ottobre si alzerà il sipario sull’edizione 2025 del Premio Tenco, la celebre rassegna dedicata alla canzone d’autore, il cui tema di quest’anno sarà ‘Con la memoria’. Il palcoscenico del Teatro Ariston ospiterà tre serate all’insegna del cantautorato, mentre alcuni eventi collaterali animeranno la cittadina ligure. Al centro la consegna dei riconoscimenti, suddivisi in due categorie: i Premi Tenco assegnati dal Direttivo del Club Tenco e le Targhe Tenco assegnate da una giuria formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco. Ecco i vincitori del Premio Tenco 2025: Baustelle : Premio alla carriera

: Premio alla carriera Goran Bregović : Premio alla carriera

: Premio alla carriera Ricky Gianco : Premio alla carriera

: Premio alla carriera Daniele Silvestri : Premio alla carriera

: Premio alla carriera Tosca : Premio alla carriera

: Premio alla carriera Tito Schipa Jr. : Premio all’operatore culturale

: Premio all’operatore culturale Refaat Alareer : Premio Yorum alla memoria di Refaat Alareer

: Premio Yorum alla memoria di Refaat Alareer Mimmo Locasciulli: Premio Siae Ecco i vincitori delle Targhe Tenco 2025 (presi in considerazione i dischi usciti nel periodo compreso tra il 1° giugno 2024 e il 31 maggio 2025): Lucio Corsi : Migliore album in assoluto per Volevo essere un duro e Migliore canzone singola per Volevo essere un duro

: Migliore album in assoluto per Volevo essere un duro e Migliore canzone singola per Volevo essere un duro Anna Castiglia : Migliore album opera prima per Mi piace

: Migliore album opera prima per Mi piace Ginevra Di Marco : Migliore album di interprete: Kaleidoscope

: Migliore album di interprete: Kaleidoscope La Niña : Migliore album in dialetto per Furèsta

: Migliore album in dialetto per Furèsta
Caroline Pagani: Produttrice artistica del Migliore album a progetto per Pagani per Pagani

Il palco del Teatro Ariston ospiterà tantissimi nomi del cantautorato. Ecco tutti gli artisti che si esibiranno nel corso delle tre serate: giovedì 23 ottobre : Goran Bregović, Lucio Corsi, Ginevra Di Marco, Lamante, Alessio Lega, Emma Tolde e Stefano Tessadri

: Goran Bregović, Lucio Corsi, Ginevra Di Marco, Lamante, Alessio Lega, Emma Tolde e Stefano Tessadri venerdì 24 ottobre : Baustelle, Anna Castiglia, Simone Cristicchi & Gnu Quartet, Ricky Gianco, La Niña, Joni Ovadia, Giovanna Famulari, Michele Gazich, Omar Pedrini & Massimo Priviero

: Baustelle, Anna Castiglia, Simone Cristicchi & Gnu Quartet, Ricky Gianco, La Niña, Joni Ovadia, Giovanna Famulari, Michele Gazich, Omar Pedrini & Massimo Priviero sabato 25 ottobre: Paolo Angeli, Grup Yorum, Mimmo Locasciulli & Alessandro D'Alessandro, David Riondino & Sara Jane Ceccarelli, Tito Schipa Jr., Scraps Orchestra, Daniele Silvestri e Tosca Per quanto riguarda la conduzione, tre diverse coppie si susseguiranno sul palco: Lorenzo Luporini e Antonio Silva nella prima serata, Silvia Boschero e Antonio Silva venerdì 24 ottobre e infine Andrea Scanzi e Antonio Silva nell'appuntamento conclusivo.