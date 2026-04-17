Sabrina Carpenter, testo e significato del singolo House Tour

Scritto dalla stessa Sabrina Carpenter insieme ad Amy Allen, Jack Antonoff e John Ryan, e prodotto dalla cantante con Antonoff e Ryan, House Tour segna una nuova tappa nel percorso artistico dell'artista, inserendosi come uno dei brani più discussi del settimo album in studio Man's Best Friend

Il brano, della durata di 2 minuti e 49 secondi e distribuito dall’etichetta Island, è stato accompagnato da un videoclip pubblicato il 6 aprile 2026, mentre è prevista per il 26 giugno 2026 l’uscita di un vinile 7 pollici.

Scritto dalla stessa Sabrina Carpenter insieme ad Amy Allen, Jack Antonoff e John Ryan, e prodotto dalla cantante con Antonoff e Ryan, il pezzo si muove tra sonorità pop stratificate, mostrando una costruzione sofisticata sotto un’apparente leggerezza.

La traduzione italiana del testo di House Tour

[Intro]

Togliti le scarpe

[Verse 1]

Grazie per la cena, tesoro, mi sono davvero divertita

Mi è piaciuta molto la conversazione e il fatto che la tua auto si guidi da sola

Il deodorante all’ananas è il mio preferito

Beh, questa è casa mia, ma se hai tempo

[Chorus]

Vuoi fare il tour della casa?

Potrei portarti al primo, secondo, terzo piano

E ti prometto che niente di tutto questo è una metafora

Voglio solo che tu entri

Tesoro, quello che è mio ora è tuo

[Verse 2]

Il divano è davvero comodo, comodissimo

Ho dei Chips Ahoy se hai fame (Oh)

Non devi amarmi, amarmi, amarmi

Sono solo così orgogliosa del mio design (Abbasso le luci)

[Chorus]

Vuoi fare il tour della casa?

Potrei portarti al primo, secondo, terzo piano (Potrei portarti al—)

E ti prometto che niente di tutto questo è una metafora (E ti prometto che—, ah)

Voglio solo che tu entri (Entra)

Ma non entrare mai dalla porta sul retro

Tour della casa

Sì, ho speso una piccola fortuna per i pavimenti lucidati

Possiamo essere un po’ spericolati perché è assicurata

È un piacere essere la tua sexy guida turistica

Tesoro, quello che è mio ora è tuo (Woo)

[Post-Chorus]

Oh, oh, oh, oh, oh

Dai, dai, tesoro, oh

Oh baby, se entri, se entri

Potrei lasciarti, uh

[Bridge]

La mia casa è su Pretty Girl Avenue

La mia casa è stata costruita apposta per te

Alcuni dicono che è un posto dove i sogni si realizzano

La mia casa potrebbe essere anche la tua

[Outro]

Oh (Tour della casa)

Quindi, ehm (Al primo, secondo, terzo piano)

(Tour della casa)

(E ti prometto che questa non è una metafora)

Allora, entri o no?