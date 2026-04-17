Sabrina Carpenter, testo e significato del singolo House Tour

Scritto dalla stessa Sabrina Carpenter insieme ad Amy Allen, Jack Antonoff e John Ryan, e prodotto dalla cantante con Antonoff e Ryan, House Tour segna una nuova tappa nel percorso artistico dell'artista, inserendosi come uno dei brani più discussi del settimo album in studio Man's Best Friend
Pubblicato ufficialmente il 17 aprile 2026, House Tour segna una nuova tappa nel percorso artistico di Sabrina Carpenter, inserendosi come uno dei brani più discussi del settimo album in studio Man's Best Friend (2025). Il singolo, già disponibile all’interno del disco, entra oggi, venerdì 17 aprile, nella rotazione delle radio italiane, ampliando ulteriormente la sua diffusione internazionale.
Scritto dalla stessa Sabrina Carpenter insieme ad Amy Allen, Jack Antonoff e John Ryan, e prodotto dalla cantante con Antonoff e Ryan, il pezzo si muove tra sonorità pop stratificate, mostrando una costruzione sofisticata sotto un’apparente leggerezza.
Il brano, della durata di 2 minuti e 49 secondi e distribuito dall’etichetta Island, è stato accompagnato da un videoclip pubblicato il 6 aprile 2026, mentre è prevista per il 26 giugno 2026 l’uscita di un vinile 7 pollici.
Scopriamo di seguito il testo e il significato di House Tour, che potete ascoltare nel videoclip ufficiale che trovate in fondo a questo articolo.
Il testo originale in inglese di House Tour
[Intro]
Take your shoes off
[Verse 1]
Thank you for dinner, baby, I had a really great time
I really loved the conversation and that your car self-drives
The pineapple air freshener is my favorite kind
Well, this is me, but if you have time
[Chorus]
Do you want the house tour?
I could take you to the first, second, third floor
And I promise none of this is a metaphor
I just want you to come inside
Baby, what’s mine is now yours
[Verse 2]
The couch is really comfy, comfy
Got some Chips Ahoy if you’re hungry, hungry (Oh)
You don’t need to love me, love me, lovе me
I’m just so proud of my design (To dim the lights)
[Chorus]
Do you want thе house tour?
I could take you to the first, second, third floor (I could take you to the—)
And I promise none of this is a metaphor (And I promise none of—, ah)
I just want you to come inside (Come inside)
But never enter through the back door
House tour
Yeah, I spent a little fortune on the waxed floors
We can be a little reckless ’cause it’s insured
I’m pleasured to be your hot tour guide
Baby, what’s mine is now yours (Woo)
[Post-Chorus]
Oh, oh, oh, oh, oh
Co-come on, babe, oh
Oh baby, if you come inside, if you come inside
I might let you, uh
[Bridge]
My house is on Pretty Girl Avenue
My house was especially built for you
Some say it’s a place where your dreams come true
My house could be your house too
[Outro]
Oh (House tour)
So, um (To the first, second, third floor)
(House tour)
(And I promise this is not a metaphor)
Are you coming in or what?
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La traduzione italiana del testo di House Tour
[Intro]
Togliti le scarpe
[Verse 1]
Grazie per la cena, tesoro, mi sono davvero divertita
Mi è piaciuta molto la conversazione e il fatto che la tua auto si guidi da sola
Il deodorante all’ananas è il mio preferito
Beh, questa è casa mia, ma se hai tempo
[Chorus]
Vuoi fare il tour della casa?
Potrei portarti al primo, secondo, terzo piano
E ti prometto che niente di tutto questo è una metafora
Voglio solo che tu entri
Tesoro, quello che è mio ora è tuo
[Verse 2]
Il divano è davvero comodo, comodissimo
Ho dei Chips Ahoy se hai fame (Oh)
Non devi amarmi, amarmi, amarmi
Sono solo così orgogliosa del mio design (Abbasso le luci)
[Chorus]
Vuoi fare il tour della casa?
Potrei portarti al primo, secondo, terzo piano (Potrei portarti al—)
E ti prometto che niente di tutto questo è una metafora (E ti prometto che—, ah)
Voglio solo che tu entri (Entra)
Ma non entrare mai dalla porta sul retro
Tour della casa
Sì, ho speso una piccola fortuna per i pavimenti lucidati
Possiamo essere un po’ spericolati perché è assicurata
È un piacere essere la tua sexy guida turistica
Tesoro, quello che è mio ora è tuo (Woo)
[Post-Chorus]
Oh, oh, oh, oh, oh
Dai, dai, tesoro, oh
Oh baby, se entri, se entri
Potrei lasciarti, uh
[Bridge]
La mia casa è su Pretty Girl Avenue
La mia casa è stata costruita apposta per te
Alcuni dicono che è un posto dove i sogni si realizzano
La mia casa potrebbe essere anche la tua
[Outro]
Oh (Tour della casa)
Quindi, ehm (Al primo, secondo, terzo piano)
(Tour della casa)
(E ti prometto che questa non è una metafora)
Allora, entri o no?
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Tra ironia e doppi sensi: il significato nascosto
Al centro di House Tour si sviluppa un gioco continuo di allusioni e ambiguità. Sabrina Carpenter costruisce il racconto attorno all’idea di accompagnare un appuntamento all’interno della propria casa, ma il livello letterale si intreccia costantemente con riferimenti sessuali. Il linguaggio è volutamente stratificato: ciò che sembra una semplice descrizione domestica si trasforma progressivamente in un susseguirsi di doppi sensi.
Emblematico è il momento in cui la cantante canta “and I promise none of this is a metaphor”, frase che contraddice apertamente il tono allusivo dell’intero brano, soprattutto in relazione all’espressione “coming inside”. Questo contrasto tra dichiarazione e sottotesto rafforza il carattere ironico e consapevole della scrittura.
Tra i riferimenti presenti nel testo compare anche il marchio Chips Ahoy!, inserito come elemento pop e quotidiano all’interno di una narrazione che gioca costantemente sul confine tra innocenza e provocazione.
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Un impianto sonoro tra nostalgia e contemporaneità
Dal punto di vista musicale, House Tour si colloca all’incrocio tra diversi sottogeneri pop: bubblegum pop, dance-pop, power pop e synth-pop. La struttura del brano è sostenuta da un beat di matrice post-disco, arricchito da evidenti richiami alle sonorità degli anni Ottanta.
Questo impianto ha portato diversi osservatori a individuare affinità stilistiche con figure come Janet Jackson e Paula Abdul, sottolineando come Sabrina Carpenter riesca a rielaborare influenze storiche mantenendo una cifra contemporanea.
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Il videoclip: un racconto visivo tra furti e suggestioni cinematografiche
Il videoclip di House Tour (che potete guardare in fondo a questo articolo), pubblicato il 6 aprile 2026, è stato co-diretto da Sabrina Carpenter e Margaret Qualley e girato in formato VistaVision. Il video mette in scena un trio di ladre interpretate da Carpenter, Qualley e Madelyn Cline, impegnate a introdursi in una villa per saccheggiarne gli interni.
La narrazione visiva ha suscitato paragoni con il thriller crime a tematica lesbica Drive-Away Dolls, in cui compare la stessa Qualley, suggerendo un immaginario condiviso fatto di azione, ironia e dinamiche fuori dagli schemi.
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Dalla registrazione al palco: la vita live del brano
House Tour è stato inizialmente pubblicato come penultima traccia di Man's Best Friend, ma ha rapidamente trovato spazio anche nelle esibizioni dal vivo. Sabrina Carpenter lo ha inserito nella scaletta della tappa nordamericana del 2025 del Short n' Sweet Tour (2024–2025), consolidandone la presenza nel repertorio live.
Nel 2026 il brano è stato inoltre proposto in diversi festival internazionali, tra cui Lollapalooza in Cile, Argentina e Brasile, Asunciónico in Paraguay e il Festival Estéreo Picnic di Bogotá, Colombia.
La realizzazione di House Tour coinvolge una squadra articolata di musicisti e tecnici. Sabrina Carpenter figura come voce principale e secondaria, oltre che come produttrice. Jack Antonoff contribuisce con una vasta gamma di strumenti — tra cui chitarre, pianoforte, sintetizzatori e mellotron — oltre a ricoprire ruoli chiave nella produzione e nell’ingegneria del suono. John Ryan affianca Antonoff nella produzione, occupandosi anche di programmazione e registrazione.
Amy Allen partecipa come autrice e voce di supporto, mentre tra gli altri contributi figurano Michael Riddleberger, Bobby Hawk e diversi ingegneri del suono e del mixaggio, tra cui Serban Ghenea per il missaggio e Ruairi O'Flaherty per il mastering.
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Un’uscita che guarda avanti
Con l’annuncio dell’edizione in vinile da 7 pollici prevista per il 26 giugno 2026, che includerà sul lato B un remix dei Fcukers intitolato Back Door, House Tour si conferma come uno dei brani più rilevanti del progetto Man's Best Friend. L’ingresso nella rotazione radiofonica italiana a partire da oggi, venerdì 17 aprile, rappresenta un ulteriore passaggio nella diffusione di un singolo che unisce costruzione pop, ironia e riferimenti culturali in un equilibrio attentamente calibrato.
Sabrina Carpenter, dalla Disney al dominio delle classifiche
Sabrina Annlynn Carpenter, nata l’11 maggio 1999 a Quakertown, negli Stati Uniti, ha costruito un percorso artistico che parte dalla televisione per approdare con decisione alla scena pop internazionale.
Dopo gli inizi precoci, tra cui la partecipazione nel 2008 al concorso The Next Miley Cyrus Project, e le prime apparizioni come attrice, tra cui Law & Order - Unità vittime speciali, la svolta arriva con il ruolo di Maya Hart nella serie Disney Channel Girl Meets World (2014-2017), che le garantisce ampia visibilità. In parallelo debutta nella musica con Can't Blame a Girl for Trying (2014) e l’album Eyes Wide Open (2015), seguito da Evolution (2016), trainato da brani come On Purpose e Thumbs, mentre porta avanti anche l’attività cinematografica con titoli come Adventures in Babysitting (2016). Tra il 2018 e il 2020 amplia il proprio stile con Singular: Act I e Singular: Act II, affrontando tematiche più personali e collaborando con artisti come Jonas Blue in Alien, oltre a recitare in film come The Hate U Give e The Short History of the Long Road e debuttare a Broadway con Mean Girls nel 2020. Il vero punto di svolta arriva però nel 2021 con il passaggio alla Island Records: l’album Emails I Can't Send (2022) segna un salto in classifica, sostenuto dal successo di Nonsense e Feather, mentre il tour registra il tutto esaurito.
La consacrazione globale si concretizza nel 2024 con Short n' Sweet, che debutta al primo posto della Billboard 200, ottiene sei nomination ai Grammy Awards vincendone due e genera hit mondiali come Espresso e Please Please Please, con quest’ultimo in vetta alla Billboard Hot 100.
Nel 2025, con Man's Best Friend, Sabrina Carpenter conferma il proprio dominio commerciale tornando al numero uno della Billboard 200 e lanciando Manchild, anch’esso primo in classifica negli Stati Uniti, proseguendo nel frattempo l’attività live tra tournée e festival come Lollapalooza e collaborazioni di rilievo, tra cui quella con Taylor Swift. Parallelamente, resta attiva nel cinema e nello streaming con progetti come Tall Girl, Work It ed Emergency, delineando un profilo artistico sempre più autonomo e maturo, caratterizzato da una forte impronta autoriale e da una presenza trasversale tra musica e recitazione.
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