V, la cantante creata con l'IA che si esibisce alle Olimpiadi

Alla vigilia dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, prende forma un progetto che intreccia tecnologia, creatività e ispirazione umana. Visa ha presentato nelle scorse ore V, un nuovo personaggio digitale creato tramite intelligenza artificiale, concepito per accompagnare le persone nell’esplorazione delle proprie capacità e nello sviluppo dei propri talenti. Non un esperimento astratto, ma un’iniziativa che si inserisce in una visione più ampia: usare l’innovazione per sostenere ambizioni concrete, passo dopo passo. V è un'artista digitale che trasforma l’IA in un motore di talento. Il progetto è stato presentato a Milano il 3 febbraio 2026 da parte del noto marchio di carte di credito.

Un progetto digitale con un significato umano V nasce come progetto sviluppato con l’IA, ma il suo senso va oltre la dimensione tecnologica. Non è un’influencer virtuale né una figura eroica, bensì una rappresentazione simbolica del potenziale individuale. È pensata come uno specchio in cui riconoscere possibilità, aspirazioni e percorsi di crescita, con l’obiettivo di incoraggiare le persone a esplorare nuovi orizzonti e a trasformare le proprie ambizioni in realtà. Il debutto di V coincide con un momento di particolare attenzione globale verso il talento umano: i Giochi di Milano Cortina 2026. Un contesto che riflette la missione di Visa, come ci tiene a sottolineare l'azienda, di arricchire l’esperienza degli appassionati di sport e di supportare le persone nel realizzare i propri sogni, in modo progressivo e accessibile. Approfondimento Olimpiadi Milano Cortina, Snoop Dogg tedoforo a sorpresa a Gallarate

Musica e sport come linguaggi universali La presentazione di V passa attraverso l’incontro tra musica e sport, due forme espressive capaci di unire pubblici diversi. Il progetto prende vita con un brano originale, Anywhere, prodotto da Merk & Kremont e scritto insieme a Josh Cumbee, affidato all’interpretazione di Shorelle, cantautrice emergente italiana originaria di Vicenza. Per Merk & Kremont si tratta di una prima volta assoluta: “Per la prima volta abbiamo creato una canzone per un'artista non in carne e ossa. È stata una bellissima sfida”. Il risultato è un brano che accompagna un immaginario visivo costruito tra città e paesaggi invernali, con riferimenti simbolici a Milano e alle atmosfere olimpiche, in cui V diventa il filo conduttore tra ritmo, movimento e competizione. Approfondimento Milano Cortina 2026, al via le iniziative di EA7 Emporio Armani

Collaborazione internazionale per il debutto Il singolo Anywhere è pubblicato da Atlantic Records Italy, etichetta di Warner Music Italy e parte del network internazionale di Warner Music Group. All’interno di questo ecosistema globale, Warner Music Italy rappresenta un punto di riferimento per l’innovazione e il supporto agli artisti, connettendo il mercato italiano alle principali realtà discografiche mondiali. La canzone Anywhere, insieme al video ufficiale, sarà disponibile sulle principali piattaforme di streaming e in radio a partire dal 6 febbraio. Il percorso culminerà il 13 febbraio a Milano, in piazza del Cannone, con una performance live di Merk & Kremont durante la quale verrà proiettato il video del brano. L’evento rientra nel palinsesto del Live Site, la fan zone ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Approfondimento Mariah Carey alla Cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina

L’intelligenza artificiale come supporto alle ambizioni Alla base del progetto c’è una visione precisa del ruolo della tecnologia. Il marchio Visa fa sapere che continua a investire nella costruzione di un commercio digitale affidabile e sicuro, aiutando i consumatori a pianificare, prenotare e pagare con fiducia nella nuova era digitale, anche grazie al supporto dell’intelligenza artificiale. Questo approccio emerge con chiarezza nelle parole di Serena Di Matteo, Head of Marketing Southern Europe di Visa: “L’IA non crea sogni, le persone sì. Man mano che questa tecnologia entra sempre più nella nostra vita quotidiana, il nostro obiettivo è usarla in modo da supportare davvero le persone e le loro ambizioni”. Di Matteo sottolinea come il progetto si inserisca nello spirito olimpico e paralimpico: “Con questo nuovo progetto vogliamo continuare a supportare talenti attraverso l’innovazione e avvicinare le persone allo sport attraverso la musica. È un approccio che si integra con lo spirito olimpico e paralimpico: connettere le persone, ampliare l’accesso e creare opportunità. Con V traduciamo questa visione in un supporto concreto, trasformando l’innovazione in un aiuto reale che permette alle persone di acquisire slancio, un passo alla volta”. Approfondimento Scarlett Johansson e Cate Blanchett in una nuova campagna contro l'AI

Il ruolo della creatività nel dialogo con il pubblico Il valore della collaborazione artistica è centrale anche per Warner Music Italy. “Siamo entusiasti di collaborare con Visa per dare vita alla visione di V”, spiega Pico Cibelli, Presidente di Warner Music Italy. Secondo Cibelli, la forza del progetto risiede nell’equilibrio tra tecnologia e creatività: “La musica è, per sua natura, un ponte emotivo: se da un lato la tecnologia è alla base della creazione di V, dall’altro è il talento artistico di Merk & Kremont a elevarla, trasformandola in un’esperienza dalla profonda risonanza emotiva”. La scelta di portare questa partnership ai Giochi di Milano Cortina 2026 conferma, nelle sue parole, che la creatività resta “il motore più potente per ispirare le nuove generazioni”. Approfondimento Milano Cortina 2026, anche Andrea Bocelli alla cerimonia inaugurale