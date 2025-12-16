Rosalía, è uscito il videoclip del brano La Perla

Tratto dall’ultimo album Lux, si apre con la protagonista che fende l’aria con una spada da scherma e canta di un ex fidanzato (forse Rauw Alejandro) che si autocelebra
Rosalía, la popstar catalana più famosa del mondo, ha pubblicato il videoclip del singolo La Perla, tratto dall’ultimo album Lux uscito nel novembre 2025. Diretto da Stillz, che aveva già collaborato con la cantante per il video del brano Vampiros con l’ex fidanzato Rauw Alejandro, si apre con la protagonista seduta su uno sfondo bianco mentre fende l’aria con un fioretto e canta di un ex fidanzato che si autocelebra. Subito dopo, la cantante passeggia per le strade di Miami e indossa una cintura sexy di castità. In un’altra scena, invece, indossa una tuta da hockey su una pista di pattinaggio. Infine, altrove si prende cura di due grossi cani. Alla canzone ha collaborato anche la cantante messicana Yahritza, che però non compare nel videoclip.
IL SUCCESSO DELL'ALBUM LUX
A tre anni dall’uscita dell’ultimo album, Motomami, nel novembre 2025 Rosalía ha pubblicato il quarto album Lux, che ha ricevuto un ottimo riscontro dalla critica e ha garantito il più grande debutto in streaming per un album di un’artista femminile in lingua spagnola su Spotify. Nel 2026, inoltre, la popstar sarà in tour tra Stati Uniti, Europa (anche il 25 marzo all’Unipol Forum di Milano, data già sold out) e Sud America. Il primo singolo estratto, Berghain featuring l’icona dell’elettronica e della sperimentazione islandese Björk e l’artista che fonde elettronica, rock e sperimentazione Yves Tumor, ha svelato la natura sperimentale del progetto, che mescola i generi della rumba e dell’opera, dell’elettronica e del flamenco, e che si esprime ben 13 lingue diverse, dall’italiano del brano Mio Cristo Piange Diamanti al siciliano della canzone Focu ‘ranni (presente però solo tra le tracce esclusive della versione in vinile). Le collaborazioni includono inoltre altri grandi nomi della musica, come la London Symphony Orchestra sotto la direzione di Daniel Bjanarson, il portavoce contemporaneo del fado portoghese Carminho, la leggenda del flamenco spagnolo Estrella Morente, la straordinaria voce della tradizione catalana Silvia Pérez Cruz e gli storici simboli della cultura musicale catalana Escolania de Montserrat e Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana. I temi trattati, invece, spaziano dalla riflessione religiosa (tanto che, sulla copertina, Rosalía appare interamente vestita di bianco, un velo che incornicia il volo e il cielo alle spalle) al risentimento, che emerge in alcune tracce forse indirizzate all’ex fidanzato Rauw Alejandro, proprio come il brano La Perla. “Nel migliore dei casi, l’idea sarebbe che chiunque lo ascolti provi leggerezza e speranza”, aveva dichiarato l’artista in un’intervista a Billboard sul nuovo album. “Perché è così che è stato realizzato e da dove è stato tratto”.
LA TRACKLIST
L'album Lux comprende 18 brani, compresi tre in esclusiva per le sole versioni in CD e in vinile:
- MOV I
1. Sexo, Violencia y Llantas
2. Reliquia
3. Divinize
4. Porcelana
5. Mio Cristo
- MOV II
6. Berghain
7. La Perla
8. Mundo Nuevo
9. De Madrugá
- MOV III
10. Dios Es Un Stalker
11. La Yugular
12. Focu ‘ranni [Esclusiva]
13. Sauvignon Blanc
14. Jeanne [Esclusiva]
- MOV IV
15. Novia Robot [Esclusiva]
16. La Rumba Del Perdón
17. Memória
18. Magnolias
