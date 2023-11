Björk e Rosalía nel video di oral, il brano per salvare i salmoni

Musica

Björk in concerto a Milano per il Cornucopia Tour. FOTO

Lo show, inizialmente in programma per il 2019, è andato in scena martedì 12 settembre al Forum di Assago.

Nel 2017, Björk ha rotto una "promessa" fatta da adolescente: mai un'esibizione nelle arene sportive. L'album Utopia, pubblicato quell'anno, si propone(va) di salvare il pianeta attraverso la visione di un'isola ideale fatta di luci, voci e cinguettii

Per mettere in pratica gli "insegnamenti" di Utopia, la cantante islandese ha ideato un tour idilliaco e ideale, dal nome Cornucopia, pensato per portare la vita nei luoghi destinati ai concerti. E, dunque, nelle arene