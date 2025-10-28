Rosalía, il nuovo singolo Berghain: testo, significato e videoclip

L’artista spagnola firma il primo singolo del nuovo album Lux. La canzone, frutto di una collaborazione con Björk e Yves Tumor, rappresenta la prima anticipazione ufficiale del progetto e arriva accompagnata da un video diretto da Nicolas Méndez



Dopo due anni di silenzio discografico, Rosalía riaccende i riflettori sulla sua musica con un’uscita che segna un nuovo capitolo nella sua carriera. La cantante catalana ha finalmente pubblicato Berghain, il brano che anticipa il suo prossimo album Lux. La canzone, frutto di una collaborazione con Björk e Yves Tumor, rappresenta la prima anticipazione ufficiale del progetto e arriva accompagnata da un video diretto da Nicolas Méndez. Si tratta di un ritorno attesissimo. Prima della pubblicazione, Rosalía aveva stuzzicato la curiosità dei fan diffondendo uno spartito e un breve filmato in cui un’orchestra vestita di nero la seguiva per strada. Quel frammento enigmatico era l’annuncio di un ritorno pensato nei minimi dettagli, culminato ora nella presentazione di Berghain.

Scopriamo di seguito il testo e il significato del nuovo singolo di Rosalía, di cui in fondo a questo articolo potete guardare il videoclip ufficiale appena uscito.

Testo di Berghain Di seguito trovate il testo completo della canzone Berghain: [Ritornello]

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut [Verso 1: Rosalía]

Die Flamme dringt in mein Gehirn ein

Wie ein Blei-Teddybär

Ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf

Deshalb ist mein Herz so schwer [Ritornello]

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut [Verso 2: Rosalía]

Yo sé muy bien lo que soy

Ternura pa’l café

Solo soy un terrón de azúcar

Sé que me funde el calor

Sé desaparecer

Cuando tú vienes es cuando me voy [Ritornello: Björk]

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

(This is divine intervention)

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut [Ponto: Björk]

The only way to save us is through divine intervention

The only way I will be saved (Is through) divine intervention [Outro: Yves Tumor]

I’ll **** you till you love me

I’ll **** you till you love me

I’ll **** you till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Love me

Till you, till you love me

I’ll **** you till you love me

I’ll **** you till you love me

Love me

Love me

Love me

Traduzione in italiano della canzone Berghain [Ritornello]

La sua paura è la mia paura

La sua rabbia è la mia rabbia

Il suo amore è il mio amore

Il suo sangue è il mio sangue [Verso 1: Rosalía]

La fiamma penetra nella mia mente

Come un orsetto di piombo

Conservo molte cose nel mio cuore

Per questo il mio cuore è così pesante [Ritornello]

La sua paura è la mia paura

La sua rabbia è la mia rabbia

Il suo amore è il mio amore

Il suo sangue è il mio sangue [Verso 2: Rosalía]

So molto bene chi sono

Dolcezza per il caffè

Sono solo un cubetto di zucchero

So che il calore mi scioglie

So come scomparire

Quando tu arrivi, è allora che io me ne vado [Ritornello: Björk]

La sua paura è la mia paura

La sua rabbia è la mia rabbia

(Questa è un’intervento divino)

Il suo amore è il mio amore

Il suo sangue è il mio sangue [Ponte: Björk]

L’unico modo per salvarci è attraverso un intervento divino

L’unico modo in cui sarò salvata è grazie a un intervento divino [Outro: Yves Tumor]

Ti amerò finché anche tu mi amerai (ndr: traduzione edulcorata per via di turpiloquio)

Ti amerò finché anche tu mi amerai

Ti amerò finché anche tu mi amerai

Finché anche tu mi amerai

Finché anche tu mi amerai

Amami

Amami

