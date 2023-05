Rosalía contro l'artista che ha creato finte foto nude: "È disgustoso"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“Cercare prestigio mancando di rispetto e sessualizzando qualcuno è un genere di violenza ed è disgustoso, ma farlo per quattro ascolti in più è imbarazzante”. In un tweet condiviso il 23 maggio Rosalía ha protestato contro l’artista spagnolo JC Reyes, che ha pubblicato nelle stories Instagram alcune immagini della cantante alterate con Photoshop per creare una versione senza veli. Come riportato da Rolling Stone, secondo gli screenshots circolati sui social media il musicista, o forse un'altra persona che avrebbe avuto accesso alle sue credenziali, ha infatti ritoccato e arricchito di nudità alcuni scatti originariamente condivisi dalla cantautrice. Nonostante la rimozione dei contenuti, in un successivo video live Reyes ha insinuato di aver ricevuto le immagini dalla stessa Rosalía: “Non posso pubblicare foto di una donna che me le manda. Quello sarebbe sfacciato. Stavo solo pensando a come si sia sentita male. Non spettava a lei arrabbiarsi così tanto per questo”.