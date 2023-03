Rosalía e Rauw Alejandro annunciano il fidanzamento in un video

AMORE E CARRIERA

Rosalia, in arrivo l'EP RR con Rauw Alejandro

La notizia del coronamento sentimentale tra Rosalía e Rauw Alejandro arriva in contemporanea con l’uscita di RR, l’EP nel quale i due artisti mescolano voce e testi e che, oltre a Beso, include anche la traccia Vampiros e la ballata Promesa, dedicata all’impegno di mantenere le reciproche promesse: “Se me lo chiedessi, te lo giurerei di nuovo, come una perla che è tornata in fondo al mare”. Negli scorsi mesi Rauw Alejandro aveva anticipato la collaborazione con la fidanzata: “Non posso immaginare nessuna canzone che sia stata fatta con più amore di queste”. Il cantautore ha sempre stimato le abilità musicali di Rosalía: “Lei sa di musica molto più di me. Io sono solo un ragazzo che viene da Porto Rico che fa musica in base a ciò che sente. Lei è una vera esperta. Questa è una cosa che in studio ci aiuta tantissimo, aggiunge tutta la sua conoscenza, io ci metto la mia follia e i miei sentimenti”. La coppia, che ha iniziato la frequentazione nell'estate del 2021, poco dopo i primi scatti dei fotografi all'uscita di un locale di Los Angeles è uscita allo scoperto con un video su TikTok in cui ha ricreato un cuore con le braccia. Da allora Rosalía e Rauw Alejandro hanno mantenuto riserbo sulla relazione e sono stati immortalati insieme in due soli eventi pubblici, tra i quali la cerimonia dei Latin Grammy Awards.