Rosalia, in arrivo l'EP RR con Rauw Alejandro

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Primo progetto artistico per Rosalia e Rauw Alejandro, che il prossimo 24 marzo usciranno con l’Ep dal titolo RR. Un progetto particolarmente gradito dai fan, che evidenzia come i due, uniti nella vita, abbiano un feeling talmente grande da essere riusciti a trovare anche la strada di una collaborazione artistica. L’iniziativa era già stata annunciata nei mesi precedenti dalla coppia, che aveva condiviso alcuni scatti insieme da uno studio di registrazione. Quella che era una supposizione, seppur avvalorata da prove, aveva poi trovato conferma nelle parole della cantante in un’intervista rilasciata a Billboard e adesso è arrivata anche l’ufficialità del progetto, con la comunicazione del titolo dell’Ep e della data di uscita. È improbabile l’uscita di un singolo prima dell’Ep ma i due hanno abituato a ben altre sorprese.

La collaborazione tra Rauw Alejandro e Rosalia "Come sapete, siamo stati in studio insieme", ha detto Rosalia a Billboard lo scorso novembre. Parole che presagivano il lavoro insieme della coppia, che hanno fatto seguito a quelle di Rauw Alejandro dello scorso maggio. È passato quasi un anno da quando l'artista, infatti, aveva anticipato la collaborazione con parole piene di stima e d'amore per la sua fidanzata: "Ciò che è certo è che abbiamo già delle cose pronte in studio. È una sorpresa. Queste canzoni sono sotto chiave, stiamo programmando una release. Non posso dire ancora quando, ma ci sarà presto. L'abbiamo fatto per amore dei fan e beh, lei è la mia ragazza. Non posso immaginare nessuna canzone che sia stata fatta con più amore di queste". Il sentimento che lega i due è talmente forte che hanno deciso di esprimerlo in musica, condividendolo con i fan. Rauw Alejandro ha dimostrato di avere un profondo sentimento nei confronti di Rosalia, un esempio di come musica, lavoro e sentimento possano convivere e dare vita a qualcosa di importante. Nessuna anticipazione è stata fornita sui contenuti ma è prevedibile che tutte, o parte, delle canzoni parleranno d'amore.

Le parole di stima di Rauw Alejandro per Rosalia La storia d'amore tra i due è nata in sordina, senza particolari proclami, e i due hanno saputo gestire con grande professionalità il sentimento che li ha poi portati anche alla collaborazione. Come lo ying e lo yang, Rauw Alejandro ha spiegato che tra i due è Rosalia quella più esperta di musica, la più capace tra i due, offrendo gran parte del merito alla sua metà: "Lei sa di musica molto più di me. Io sono solo un ragazzo che viene da Porto Rico che fa musica in base a ciò che sente. Lei è una vera esperta. Questa è una cosa che in studio ci aiuta tantissimo, aggiunge tutta la sua conoscenza, io ci metto la mia follia e i miei sentimenti".