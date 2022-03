Rosalía festeggia l'uscita di Motomami con un video di 30 minuti

Per celebrare l’arrivo di Motomami, da venerdì 18 marzo sulle piattaforme digitali e in radio, Rosalía ha scelto di dedicare ai fan un mini concerto in streaming. In un video di mezz’ora condiviso su YouTube e sui social, la cantante si diletta live negli inediti più belli del nuovo disco

È uscito da poco ma è già un successo non solo per i fan spagnoli della cantante, ma per gli ascoltatori di tutto il mondo. Motomami è il nuovo album della star latina Rosalía , arrivato in streaming e radio, venerdì 18 marzo. La cantante ha scelto nelle ultime ore di festeggiarlo con un video pubblicato su YouTube e sui social della durata di mezz’ora . Una performance live e interattiva, pensata e consigliata dalla stessa per TikTok e per una fruizione da smartphone.

Rosalía presenta Motomami con un video condiviso sui social

approfondimento

Rosalia in duetto con The Weeknd in "La Fama": trailer del singolo

Dopo il grande successo internazionale del suo ultimo album El Mar Querer, la cantante spagnola Rosalía è tornata nell’ultima settimana a dominare le classifiche del panorama musicale globale con la pubblicazione del nuovo progetto discografico Motomami. Disco che la pop star ha scelto di celebrare pubblicando uno speciale video della durata di 30 minuti e prodotto per TikTok in ottica di regalare ai fan un’esperienza di fruizione multisensoriale, fatta di ascolto, ma anche di immagini in movimento ed estremamente interattive sullo schermo del proprio smartphone. La live performance di Rosalía inizia con Saoko, il primo singolo ufficiale estratto da Motomami e pubblicato a inizio febbraio, con la cantante che interpreta la canzone insieme ad un gruppo di ballerini e con casco da motociclista a riprendere il videoclip ufficiale su YouTube. Si prosegue poi con Candy e con la bachata La Fama diventata nota nelle ultime settimane per il duetto della cantante con la star internazionale The Weeknd. Nel video di mezz’ora anche Bulería – con Rosalía che si diletta in passi di flamenco – Chicken Teriyaki, Hentai e Bizcochito. C’è spazio però anche per gli altri inediti di Motomami, ad eccezione di Sakura e Delirio de Grandeza, per un divertente mini concerto da ascoltare in streaming.