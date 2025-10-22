Rosalía, il nuovo album Lux inciso con la London Symphonic Orchestra

Il percorso di Rosalía ha sempre oscillato tra la ricerca sonora e la riflessione spirituale. Dopo Motomami, pubblicato nel 2022 e premiato con un Grammy e quattro Latin Grammy, la cantante sembrava aver già intrapreso una personale indagine sul rapporto fra arte e divinità. Lo aveva espresso chiaramente su X, dove scrisse “una motomami sa che l’artista migliore è Dio”, e nella canzone HENTAI, con la provocatoria confessione “al secondo posto sco**rti, al primo posto Dio”.

Ora il nuovo album Lux sembra raccogliere e amplificare quella tensione, trasformandola in un discorso più esplicitamente spirituale. Rosalía, che ha curato anche la produzione esecutiva, costruisce un’opera che tenta di spingersi oltre i confini del pop tradizionale, cercando un equilibrio tra intimità e teatralità, tra il linguaggio sacro e la sensualità terrena.