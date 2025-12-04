Rosalía annuncia il tour nel 2026, c'è anche un concerto a Milano

L’artista spagnola tornerà nel nostro Paese nel 2026: il capoluogo lombardo accoglie il nuovo Lux Tour. Dopo l’ultima esibizione agli I-Days di Milano nel 2023, la cantante catalana è pronta a presentare al pubblico italiano il suo nuovo album, un’opera che ridefinisce il suo linguaggio musicale e offre una prospettiva inedita sulla sua evoluzione artistica. L’appuntamento è fissato all’Unipol Forum di Milano, dove la cantante si esibirà in una data unica, attesissima dai fan



Rosalía torna a calcare i palchi italiani nella primavera del 2026, portando con sé il suo progetto più ambizioso e innovativo. Dopo l’ultima esibizione agli I-Days di Milano nel 2023, la cantante catalana è pronta a presentare al pubblico italiano il suo nuovo album Lux, un’opera che ridefinisce il suo linguaggio musicale e offre una prospettiva inedita sulla sua evoluzione artistica. L’appuntamento è fissato all’Unipol Forum di Milano, dove la cantante si esibirà in una data unica, attesissima dai fan.

Dal pop sperimentale alla sinfonia: il nuovo corso Dopo le sperimentazioni pop di Motomami, Rosalía ha intrapreso un percorso creativo che porta la sua voce oltre i confini del pop contemporaneo. Con Lux, uscito il 7 novembre 2025, la cantautrice ha esplorato una dimensione orchestrale e sinfonica, costruendo un’opera in cui le strutture pop cedono il passo a composizioni stratificate e monumentali. In questo nuovo contesto, la voce di Rosalía non è più soltanto veicolo melodico, ma diventa strumento timbrico e concettuale, dialogando con polifonie sacre, arrangiamenti orchestrali complessi e un uso della lingua che amplifica la potenza espressiva del suo canto.

Il live di Milano sarà uno dei primi test sul palco di questa nuova fase, un’occasione per scoprire come la cantante trasformerà in esperienza dal vivo le suggestioni di Lux. Approfondimento "LUX" di Rosalìa: opera tra tradizione, sperimentazione e spiritualità

Dettagli della tappa italiana L’appuntamento italiano con Rosalía è fissato per il 25 marzo 2026 all’Unipol Forum di Milano. Si tratta di una data unica, che segna il ritorno della cantante catalana nel nostro Paese dopo l’ultima esibizione, avvenuta il 23 giugno 2023 come headliner degli I-Days Milano. La vendita dei biglietti avrà un doppio momento: la Artist Presale inizierà il 9 dicembre 2025 alle ore 10:00, mentre la vendita generale sarà disponibile a partire dall’11 dicembre 2025 alla stessa ora. Questi biglietti ufficiali garantiranno l’accesso a uno spettacolo che promette di essere tra i più significativi della stagione live 2026. Approfondimento Euphoria 3, la cantante spagnola Rosalía entra nel cast nuova stagione

Dove acquistare i biglietti La data milanese di Rosalía rappresenta uno degli eventi più attesi della stagione 2026. Per assicurarsi un posto a uno spettacolo che promette di essere unico, i biglietti sono disponibili sulla homepage di Ticketmaster Italia, dove è possibile consultare tutte le informazioni sugli eventi e rimanere aggiornati sulle ultime novità relative al tour. Lux: un album che cambia le regole del gioco Lux rappresenta una svolta radicale nella carriera di Rosalía. L’album rinuncia alle tradizionali forme pop per abbracciare una scrittura compositiva più ambiziosa e articolata, in cui convivono elementi sacri, armonizzazioni corali e orchestrazioni sinfoniche realizzate con la London Symphonic Orchestra. Le diciotto tracce, interpretate in tredici lingue diverse, offrono un approccio rituale alla voce, trattata come un vero e proprio strumento architettonico immerso in paesaggi sonori che spaziano dal barocco contemporaneo all’elettronica minimale, fino a reinterpretazioni di tradizioni musicali con una sensibilità globale. L’accoglienza del disco è stata immediata e di grande impatto: nelle prime 24 ore dall’uscita, Lux ha registrato 42,1 milioni di stream, diventando l’album più ascoltato in un solo giorno da un’artista di lingua spagnola su Spotify. Nei giorni successivi, diversi brani sono entrati nella Global Top 20 e nella Global Top 50, dimostrando come il progetto abbia saputo catturare l’interesse di un pubblico vasto, sia tra gli ascoltatori generalisti sia tra chi segue produzioni più sperimentali. Approfondimento Björk e Rosalía nel video di oral, il brano per salvare i salmoni

Il percorso artistico: contaminazioni e riconoscimenti Il successo di Rosalía nasce dalla sua capacità di attraversare linguaggi e tradizioni musicali con un approccio che unisce studio accademico, intuito pop e naturale inclinazione alla contaminazione. Formata come interprete di flamenco tradizionale a Barcellona, la cantante ha saputo evolversi attraverso un percorso che l’ha portata a fondere urban, elettronica, vocalità destrutturate e scrittura concettuale, fino a giungere alla dimensione sinfonica di Lux.

Il suo lavoro è stato riconosciuto da numerosi premi internazionali, tra cui 2 Grammy Awards, 11 Latin Grammy Awards, 4 MTV Video Music Awards, 2 MTV Europe Music Awards e il Billboard Women in Music Rising Star Award nel 2019. Inoltre, Rosalía ha collaborato con alcuni dei nomi più influenti della musica contemporanea, come Billie Eilish, The Weeknd, Bad Bunny e Travis Scott. Approfondimento Moda, Rosalía è il nuovo volto di Dior. Le foto con la Lady Dior Bag

Una delle voci più influenti della musica spagnola Rosalía, nata Rosalía Vila Tobella a Sant Cugat del Vallès il 25 settembre 1992, è una delle voci più influenti della musica contemporanea spagnola. Cantautrice, produttrice e attrice, si forma a Barcellona e conquista l'attenzione nazionale nel 2017 con l’album d’esordio Los ángeles, realizzato con Raül Refree. Il successo internazionale arriva l’anno seguente con El mal querer e il singolo Malamente, mentre la consacrazione globale si compie dal 2019 grazie a Con altura e alle collaborazioni con artisti come Bad Bunny, Billie Eilish, Lil Baby, Ozuna, Pharrell Williams, The Weeknd e Travis Scott. Riconosciuta come innovatrice del pop latino contaminato dal flamenco, viene premiata con il Rising Star Award ai Billboard Women in Music 2019 e accumula undici Latin Grammy Awards, due Grammy Award e numerosi riconoscimenti europei e statunitensi. I suoi album successivi, Motomami (2022) e Lux (2025), hanno consolidato un percorso di ricerca sonora audace, portandola ai vertici delle classifiche internazionali e alla definizione di “artista in grado di rivoluzionare il suono mainstream odierno”. Approfondimento Rosalía festeggia l'uscita di Motomami con un video di 30 minuti