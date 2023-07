Rosalía parla dopo la rottura con Rauw Alejandro

Rosalía su Instagram: “Questo momento non è facile quindi grazie a tutto il mondo per la comprensione e per il rispetto”

L’artista spagnola ha scritto: “ Io amo, rispetto e ammiro tanto Raul . Nessuna importanza alle ricostruzioni, noi sappiamo cosa abbiamo vissuto. Questo momento non è facile quindi grazie a tutto il mondo per la comprensione e per il rispetto”.

Come riportato da Billboard, anche Rauw Alejandro ha confermato la fine della relazione con un lungo messaggio: “Durante tutti questi anni siete stati parte dei miei successi professionali così come di tutti i momenti felici che ho vissuto con la mia ragazza. Non avrei mai pensato di ritrovarmi in una posizione in cui avrei dovuto fare un comunicato riguardante un argomento così privato della mia vita”.

L’artista ha aggiunto: “Sì, qualche mese fa io e Rosy abbiamo terminato il nostro fidanzamento”.