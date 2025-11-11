Bresh raddoppia la data evento Mare Nostrum a Genova

UNA NAVE CHE SOLCA L'IMMAGINAZIONE

L’annuncio arriva dopo il grande successo delle cinque date del Mediterraneo Tour (il primo dell’artista nei palazzetti), che a partire dalla data zero di Jesolo ha poi attraversato Roma, le due date sold out di Milano, e infine Bologna. Nell'evento Mare Nostrum, invece, Bresh sale a bordo di una nave che non solca il mare, ma l’immaginazione. Dentro l’imbarcazione, su diversi livelli, abitano i musicisti: figure che sembrano emergere dal legno, come anime rimaste intrappolate nella sua carcassa poetica. Andrea Polidori (batteria), Michele Bargigia (tastiera/piano), Luca Ghiazzi (basso), Luca Di Blasi (chitarra), David Pecchioli (percussioni), Roberto Tiranti (corista), Jennifer Vargas (corista), Claudia Ginga (corista), Chicco Montisano (fiati), Giulio Tullio (fiati), Matteo Pontegavelli (fiati) accompagnano Bresh nel suo viaggio, lungo circa trenta canzoni. La direzione artistica dello show è a cura di Shune, Dibla e dello stesso Bresh. Tutto lo spettacolo consiste in un viaggio che parte dalla città dell’artista, Genova, ma non nella versione reale. Si tratta piuttosto di una Genova onirica, reinventata e vista attraverso lo sguardo di un bambino che si stupisce ancora di tutto. È infatti la città non solo del mare, ma anche dei sogni, dei ricordi e delle partenze. Secondo tale visione, il palco si trasforma in un porto mentale e, allo stesso tempo, in un luogo di approdo e di partenza, dove il pubblico viene trasportato nel flusso del vento tra luci, suoni e immagini che si confondono con la memoria. Le vele si gonfiano e si sgonfiano dolcemente, come sospinte da venti invisibili. Sono il respiro dello spettacolo, un battito che accompagna il viaggio del pubblico nei mondi interiori di Bresh. Il centro della nave è il punto di accesso dell’artista, un ponte levatoio che si apre come una ferita luminosa, dalla quale emerge per attraversare il confine tra la dimensione propria e del pubblico. Sopra di lui, un’installazione di schermi taglia la scena e si inclina verso il pubblico: è una finestra luminosa che permette di guardare attraverso il cuore della nave, verso altri mondi. È come se la realtà si incrinasse e, da quella frattura, si potessero intravedere le profondità del sogno. Sopra, un intreccio di vele e di reti si muove lentamente, come tirato da mani di marinai invisibili, disegnando nell’aria un continuo movimento, un richiamo al mare e alla deriva. Le luci, onnipresenti, abitano lo spazio: si infilano tra le travi, riflettono sulle superfici e generano ombre che sembrano raccontare storie. Ogni fascio di luce diventa materia, ogni ombra un frammento di narrazione. È un percorso incantato, come se una sirena avesse richiamato tutti con il suo canto e avesse trascinato tutti con sé, lentamente, dentro il suo mondo. La voce di Bresh diventa la sua melodia: guida l’ascoltatore tra onde di luce e correnti di suono, fa perdere la rotta per poi ritrovarla in un luogo nuovo. Così, la nave di Bresh è una creatura viva, fatta di legno, luce e vento. È una città che galleggia sul sogno, un vascello che trasporta emozioni più che persone. Con questo progetto, Blearred, a capo dello show, stage e scenic design, ha costruito un mondo che non esiste, ma che tutti possono riconoscere: quello in cui la realtà smette di essere solida e lascia spazio all’immaginazione, dove il mare è dentro di noi e il viaggio non finisce mai.