Queens of the Stone Age, un concerto al Teatro Lirico di Milano

I Queens of the Stone Age, attualmente impegnati in Italia con due attesissimi concerti (quello andato in scena ieri, martedì 15 luglio 2025, nella suggestiva cornice del Pistoia Blues Festival, e l’esibizione prevista per questa sera, mercoledì 16 luglio 2025, a Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza, nell’ambito della rassegna AMA) hanno annunciato una nuova e imperdibile tappa italiana, che anzi sarà la prima tappa del nuovo tour, l’attesissimo Catacombs Tour.

La band capitanata da Josh Homme tornerà infatti nel nostro Paese sabato 18 ottobre 2025 per un appuntamento esclusivo: il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano ospiterà la serata inaugurale del Catacombs Tour, lo spettacolo ispirato all’iconica performance acustica che i QOTSA hanno tenuto nel luglio 2024 all’interno delle catacombe di Parigi. Sarà un’occasione unica per vedere la formazione americana in una veste inedita e profondamente evocativa, tra arrangiamenti nuovi, atmosfere intime e un sound radicalmente trasformato rispetto ai consueti live elettrici. Una serata speciale che promette un'esperienza intima e potente, radicalmente diversa dai live elettrici a cui i QOTSA hanno abituato il loro pubblico.