Sanremo 2025, tutti i premi del Festival

Dal Premio della Critica Mia Martini a Lucio Corsi e alla sua Volevo essere un duro al Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo a Brunori Sas, grazie alla profondità lirica del suo brano L’albero delle noci, fino al premio TIM assegnato a Giorgia per la sua La cura per me , scopriamo tutti i riconoscimenti di questo capitolo appena conclusosi del Festival della canzone italiana.

Premio della Critica Mia Martini a Lucio Corsi

Lucio Corsi per il suo brano Volevo essere un duro è stato insignito del Premio della Critica Mia Martini.

Corsi ha ottenuto 40 voti grazie alla sua canzone festivaliera. Sul podio, al secondo posto, si è classificato Simone Cristicchi per Quando sarai piccola con 25 preferenze, mentre il terzo posto è stato conquistato da Brunori Sas con L'albero delle noci, con 11 voti.

Anche altri artisti in gara, tra cui Fedez, Giorgia, Willie Peyote, Joan Thiele, Achille Lauro e Rocco Hunt, hanno ricevuto preferenze. La giuria della critica era composta da 96 votanti, con tutti i voti considerati validi.

Per chi non lo sapesse, il Premio della Critica Mia Martini del Festival di Sanremo, inizialmente noto come Premio della Critica del Festival della Canzone Italiana e, in modo più colloquiale, semplicemente Premio della Critica, è un riconoscimento speciale assegnato nell’ambito della celebre competizione musicale italiana. Viene assegnato ogni anno dal 1982. Questo premio, istituito su iniziativa di tre giornalisti accreditati al Festival di Sanremo - Giò Alajmo (inviato de Il Gazzettino di Venezia), Cristina Berretta (inviata di Famiglia Cristiana) e Santo Strati (inviato della Gazzetta del Popolo) - ha l'obiettivo di valorizzare il merito artistico e l'originalità delle canzoni in gara, al di là della classifica ufficiale.