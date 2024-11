Santi Francesi, esce il nuovo EP Potrebbe non avere peso. L'INTERVISTA

"SE HAI PAURA, VUOL DIRE CHE SEI SVEGLIO"

Così, all’amore si affianca la paura, nucleo del singolo Ho paura di tutto che i Santi Francesi avevano presentato a sorpresa il 13 ottobre nella stazione della metropolitana San Babila durante la festa di inaugurazione della linea M4. I due artisti, però, non scappano dalla paura, che piuttosto affrontano con coraggio. «Se hai paura, vuol dire che sei sveglio, che vivi, che non senti il vuoto e il silenzio. È un’arma fondamentale per reagire», spiega Alessandro. «Poi magari ci sono momenti in cui non hai la forza di farlo e ti lasci cadere. Io faccio sogni ricorrenti sulla paura di cadere, anche se poi non si ripercuote nella mia vita reale. In ogni caso, la nostra reazione è gridare come pazzi e suonare più forte che possiamo». I Santi Francesi l’hanno dimostrato nel videoclip sudato e sorridente del brano, girato in poco più di dieci metri quadrati con «quaranta scoppiati» reclutati tra i fan. «All’inizio dovevamo chiamare delle comparse. Però, chi meglio delle persone che ascoltano la nostra musica? Abbiamo pubblicato una story sui social e abbiamo chiesto: “Chi ha voglia di fare questa cosa con noi? Bisogna essere gasati, spingere, urlare". Si sono presentati in molti e ci siamo divertiti un sacco», racconta Mario. «Sono tanti giovani che raccontano tante paure. Insieme, si nascondono ma si dicono: “Ho paura, però daje, va bene così!”», spiega Alessandro. Insomma, le crepe dell’animo umano non sono cicatrici da nascondere, ma anzi segni della «sensibilità meravigliosa degli esseri umani, che forse negli ultimi anni ci stiamo mangiando di traverso, per me a causa al 70% dei social», aggiunge. Una riflessione coerente con la decisione, che ha preso circa un anno fa, di eliminare l’account personale di Instagram. «Mi sono fatto delle domande. Molte volte durante la giornata mi ritrovavo con il telefono in mano a scattarmi delle foto. E ho pensato: “Che senso ha?”», riflette. Tra i commenti, poi, si annidava anche un’infinità di giudizi che, «spesso, non c’entra assolutamente niente con la musica», prosegue Mario. «Penso che, per preservarsi, sia meglio non leggerli. Tanto, al di là di farti svegliare di cattivo umore, non ti aiutano. Io, di fronte alle cattiverie, non riesco ad estraniarmi. Se invece mi incontri per strada e vuoi dirmi “che schifo la tua canzone”, lo apprezzo di più. Ben venga, ne possiamo parlare», conclude Alessandro che, dopo aver limitato la vita virtuale, ha recuperato il tempo perduto. «Magari lo spreco in altri modi, ma tutto quello che non passo su Instagram è solo guadagnato». Del resto, già nel 2023 i Santi Francesi avevano elogiato la noia, vissuta con angoscia o gratitudine a seconda della fase dell'esistenza. «Quando sei piccolo è un buco da riempire. Quando cresci diventa uno spazio vuoto dove sguazzare, oziare e stare in silenzio a fare una delle cose che ti rendono più umano possibile: pensare», spiega Alessandro. Rallentare è anche motore della creatività: «Il concetto è molto semplice: se non vivi, non puoi dire delle cose, o quantomeno dirai sempre le stesse. Ogni artista deve prendersi delle pause e cercare dentro di sé quello che vuole esprimere realmente, e non quello che fa più comodo. Insomma, una giornata vuota, quando magari fuori piove e non hai niente da fare, è una figata pazzesca». Come suggerisce Mario, vivere il presente nella composizione di nuova musica e nella ricerca di parole giuste, senza l’ansia di pubblicare a tutti i costi, può inoltre «prevenire il burnout finale» che ha recentemente colpito altri cantautori, uno fra tutti Sangiovanni. «Essere un artista oggi significa ricevere tantissimi input e condizionamenti», spiega Alessandro, che da bambino si addormentava con la musica degli Eagles e dei Kiss grazie all’impianto stereo che il papà gli aveva montato nel passeggino. Mario, invece, nutriva allo stesso tempo amore e odio per il pianoforte, lo strumento che su invito della famiglia aveva scelto di suonare nel tempo libero. Dalle aule del liceo che sono state testimoni del loro incontro, i due ragazzi hanno progressivamente detto addio alle rispettive identità di commesso di Decathlon e di programmatore e si sono fatti strada fino al Teatro Ariston, dove lo scorso febbraio hanno partecipato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo per cantare tra i Big il brano L’amore in bocca e duettare nella serata cover con Skin nel brano Hallelujah. «Sei costantemente sull’orlo di fare un compromesso e di cambiare una parte di te stesso per fare un numero in più. La pressione c’è e si sente, ma noi spingiamo per continuare ad essere il più autentici possibile», conclude Alessandro.