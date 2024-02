6/10 ©Getty

Dello stesso periodo è anche Carmen Queasy, successo realizzato in collaborazione con Maxim dei Prodigy. Il primo disco da solista non ottiene tuttavia il successo sperato da Skin. In questo periodo, la cantante apre i concerti di diversi artisti come Robbie Williams e Placebo, oltre a suonare al Concerto del Primo maggio 2006 a Roma