Skin è diventata mamma: è nata Lev Lylah

Skin presenta Lev Lylah

approfondimento

Skin annuncia la gravidanza della moglie Ladyfag

La piccola si chiama Lev Lylah, come rivelato dalla stessa rocker su Instagram. "Lieta di annunciare che esattamente una settimana fa alle 17.55 è nata la nostra bimba Lev Lylah. Sono così felice di aver trascorso la più bella settimana della mia vita occupandomi di questa bellissima anima nuova con la mia incredibile compagna Ladyfag", ha scritto Skin su Instagram a corredo di una foto con la compagna e la piccola. "Questa piccola meraviglia ci ha sciolto il cuore a entrambe. Nessuno può prepararti per l'esplosione di amore incondizionato che ora proviamo per lei. Lei è così incredibile, e sia la mamma che la bimba stanno bene e sono super felici", ha rivelato ancora l'artista. “Lei è qui! - ha scritto Ladyfag sul suo profilo - Il giorno del Ringraziamento alle 5:55 esatte abbiamo finalmente incontrato il nostro angioletto. Incontrato Lev Lylah. Significa 'cuore della notte'. Ogni cliché che tu abbia mai sentito è vero e non riesco a esprimere a parole quanto siamo innamorate di lei. Trascorro mezza giornata a fissarla in lacrime da quanto sia preziosa e bella. Nella settimana in cui è stata sulla terra mi ha insegnato più di quanto io abbia imparato in tutti i miei anni. Lei è il significato della vita e io e Skin siamo così orgogliose ed entusiaste di essere le sue mamme. Benvenuta nel mondo bambina... Ti amiamo”.