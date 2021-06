Skin annuncia la gravidanza della moglie Ladyfag

L’immagine, in bianco e nero, ritrae le due abbracciate con Ladyfag a mostrare un pancino ormai evidente. “Siamo super eccitate!” scrive la cantante, invitando poi chi non approva la loro storia a non seguirle più: “Instagram ha rimosso il mio post precedente. “Se non ti piacciamo, smetti di seguirci e non dovrai più vederci” si legge.

“Ci sono voluti dodici anni ma alla fine ho ottenuto quello che ho sempre desiderato. Sì, siamo ufficialmente fidanzate! Non vediamo l’ora arrivi il grande giorno, ti amo!” scriveva Skin nel settembre del 2020 . Mentre Ladyfag replicava: “Mia per sempre! Ho detto sì, ovviamente! Ad essere onesta, ci siamo ufficialmente fidanzate in segreto nel giorno di San Valentino e innamorate da sempre! Skinny, tu sei davvero la ragazza dei miei sogni, non ci posso credere che sarai mia moglie! Ti amo”.

Dopo quattro anni di relazione, e dopo l’annuncio delle nozze, per le due è giunto anche il momento di diventare madri. Una vera e propria felicità per Skin, il cui precedente matrimonio è finito molto male (come ha spesso raccontato anche nelle sue canzoni). "Ho bruciato il mio abito da sposa per indossarlo nel video di Death to the Lovers. Alla fine, quella canzone parla di me” raccontava a Vanity Fair poco dopo il divorzio. Nel corso di quella intervista, peraltro, la 53enne cantante ha anche svelato la sua infanzia non facile: “Mia madre era violenta e questo suo atteggiamento mi ha fortemente influenzata: ero una bambina che non sapeva cosa fossero le coccole”. Ora, per il suo bambino, Skin vuole essere una madre straordinaria. E i suoi fan, famosi e non, l’hanno rassicurata: lo sarà.