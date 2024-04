Rkomi compie 30 anni, le sue 5 canzoni più famose

Rkomi compie 30 anni: Mirko Manuele Martorana nasceva il 19 aprile 1994 a Milano. Dal rap più duro dei primi mixtape alle incursioni nell’indie pop dei lavori più recenti – l’ultimo album No Stress, in collaborazione con Irama , è del 2023 – Rkomi è considerato una delle voci più caratteristiche del panorama musicale italiano, per metrica e timbro. Da subito si fa conoscere per i testi: diventato famoso per aver raccontato il quartiere milanese di Calvairate, dove è cresciuto, di lui la critica sottolinea la capacità introspettiva e quella di spaziare tra diversi generi mantenendo un approccio cantautorale. Nel 2022 è stato giudice della 16esima edizione di X Factor, in cui ha trionfato portando alla vittoria i Santi Francesi . Tra dischi di platino e collaborazioni con i principali nomi della scena italiana, ecco alcune delle sue canzoni più famose.

Aeroplanini di carta (2016)

Prima di entrare nel mondo della musica, Rkomi è stato barista, muratore e lavapiatti. Forte dell’appoggio del suo ex coinquilino Tedua, un altro rappresentante della giovane leva del rap italiano dello scorso decennio, si lancia nel rap con i primi mixtape tra il 2012 e il 2014. Nel 2016 l’ascesa con l’EP Dasei Sollen. Tra i brani più famosi Aeroplanini di carta, in collaborazione con Izi e con la produzione di DJ Shablo. Racconta anche dei primi passi verso il successo e delle complicazioni che questo ha portato con sé: “Il tempo corre ed io con lui/ Ci vedo musica anche quando mi urli contro/ E mi vuoi morto, ma sei troppo impegnata/ Mi sentirei pulito anche se immerso nel fango/ Non ti odio per niente, non ti amo abbastanza/ Ho provato a bloccare il tempo, ho visto il mondo sgretolarsi/ La mia faccia contro un vetro e il treno non fermarsi”.

Apnea (2017)

Il 2017 vede uscire Io in terra, primo album in studio di Rkomi sotto una grande etichetta (Universal), a cui partecipano anche mostri sacri del rap come Noyz Narcos e Marracash, che ne cura la direzione artistica. Tre singoli su quattro diventano dischi di platino: Apnea (prodotta da Carl Brave), Milano Bachata (con Marracash) e Mai Più (prodotta da Parix e Shablo). Virale il ritornello di Apnea: “E gridi, gridi, gridi, gridi quanto mi odi (Tu ami me, io amo lei, lei ama lui, lei ama lui)/ E gridi, gridi, gridi, gridi quanto ti manco però (Tu ami me, io amo lei, lei ama lui, lei ama lui)/ E gridi, gridi, gridi, gridi: "Quanto ti odio" (Tu ami me, io amo lei, lei ama lui, lei ama lui)/ E gridi, gridi, gridi, gridi: "Quanto mi manchi però" (Tu ami me, io amo lei, lei ama lui, lei ama lui)”.