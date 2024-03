Alessandro de Santis cancella il profilo Instagram: ecco perché

santi francesi, alessandro de santis parla del suo rapporto con i social

Reduci dalla partecipazione al Festival di Sanremo con L’amore in bocca e in attesa dei quattro appuntamenti live previsti a Milano e a Roma, Alessandro De Santis e Mario Francese sono stati ospiti del programma condotto da Alessandro Cattelan. Nel corso della chiacchierata, la voce del duo ha spiegato il suo rapporto con i social network.

Il cantante: “La mia paura principale è che in realtà stiamo facendo tutti quanti finta di saperla gestire questa cosa, ma poi alla fine siamo tutti tristi quando leggiamo qualcosa che non ci piace, poi è chiaro, entrare in questo mondo vuole dire che molte più persone posso dire qualcosa su di te e tu ti puoi anche prender male per dei commenti che sulla carta son positivi, però ad esempio anche quando leggo un commento o un apprezzamento sulla mia estetica, mi fa rimanere male comunque, io sto cantando, non sono lì per fare quello”.