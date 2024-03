Santi Francesi, la resistenza gentile che fa bene all'anima

La gentilezza come moto di resistenza in un mondo sempre più veloce, distratto e freddo. I Santi Francesi, genio e talento, hanno raccontato la sacra bellezza della musica nel primo appuntamento di Piccole liturgie musicali andato in scena nella Chiesa di San Vittore e Quaranta Martiri a Milano. Alessandro De Santis e Mario Francese hanno celebrato la straordinaria semplicità delle sette note con garbo, classe e rispetto in un luogo che non ha potuto far altro che incorniciare perfettamente un’esperienza paradisiaca per il cuore.