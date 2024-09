JD Souther, è morto il cantautore e co-autore degli Eagles

NON SOLO I GRANDI SUCCESSI DEGLI EAGLES

Nato il 2 novembre 1945 a Detroit, in Michigan, e cresciuto ad Amarillo, in Texas, alla fine degli anni Sessanta a Los Angeles aveva fondato con Glenn Frey degli Eagles la band Longbranch Pennywhistle, che nel 1970, prima dello scioglimento, aveva pubblicato un solo album omonimo. Con il batterista e cantante degli Eagles, Don Henley, Souther aveva invece scritto molti brani della band come Best of My Love, James Dean, New Kid in Town, Doolin-Dalton, You Never Cry Like a Lover e Heartache Tonight, l’ultima hit del gruppo tratta dall’album The Long Run del 1979. Nelle vesti di cantautore, nel 1972 aveva debuttato come solista e nel 1979 aveva riscosso grande successo grazie alla canzone You’re Only Lonely. Tra le altre collaborazioni, aveva duettato nel 1976 con Linda Ronstadt in If You Have Crying Eyes e nel 1981 con James Taylor in Her Town Too, e aveva fondato la Souther-Hillman-Furay Band con Chris Hillman dei Birds e con Richie Furay dei Poco. Dopo l’album Home by Dawn del 1984, Souther aveva ripreso la carriera solista soltanto nel 2008 con il disco If the World Was You. “Volevo capire com’era smettere di scrivere, registrare, andare in tour, scrivere, registrare, andare in tour e ancora scrivere, registrare e andare in tour. E, onestamente, sono stati anni felici”, aveva raccontato. L'ultimo dei suoi otto album in studio è stato Tenderness del 2015: “Mi sono rinnamorato del mio lavoro, che è sempre la cosa più importante”. Nel 2013, Souther è entrato nella Songwriters Hall of Fame, dove è stato definito “uno dei principali architetti del sound della California del Sud in grado di influenzare una generazione di autori”. Lo scorso gennaio, inoltre, il cantautore aveva raggiunto sul palco gli Eagles per un’esibizione al Kia Forum di Inglewood, dove Henley l’aveva presentato come “parte della comunità di cantautori e cantanti” alla quale negli anni Settanta lui e Frey avevano richiesto di collaborare “quando ci bloccavamo su una canzone o cercavamo di iniziare del nuovo materiale”. Per Henley, Souther aveva il merito di tre dei cinque singoli degli Eagles in prima posizione in classifica. Inoltre, il cantautore aveva recitato anche come attore in serie tv come In famiglia e con gli amici, Nashville e Purgatory e in film come Cartoline dall’inferno, Il mio primo bacio e Deadline.