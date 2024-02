Quindici cantanti in gara presentati dai loro colleghi (che si esibiranno domani sera). Ospite attesissimo Giovanni Allevi, poi ci saranno i Santa Balera e l'Orchestra Casadei, Leo Gassmann; si parlerà di violenza di genere con Matteo Bussola e il cast di Mare Fuori e verranno presentate le due mascotte di Milano-Cortina. Infine verrà consegnato il Premio alla Carriera Città di Sanremo allo scenografo Gaetano Castelli

Questa sera quindici artisti in gara e al fianco di Amadeus ci sarà Giorgia. Nella serata d'esordio sono stati infranti tutti i record, Amadeus batte addirittura se stesso e la nota più colorata è che il pubblico del Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE - SEGUI IL LIVE BLOG) si ringiovanisce. Stasera, seconda serata (LA SCALETTA), quindici i cantanti in gara e saranno presentati dai loro colleghi (che si esibiranno domani sera). Ospite attesissimo Giovanni Allevi poi ci saranno i Santa Balera e l'Orchestra Casadei, Leo Gassmann; si parlerà di violenza di genere con Matteo Bussola e il cast di Mare Fuori e verranno presentate le due mascotte di Milano-Cortina. Infine verrà consegnato il Premio alla Carriera Città di Sanremo allo scenografo Gaetano Castelli. Per giovedì sera si parla di una apparizione a sorpresa di Gianni Morandi.

GIORGIA, ALL'ARISTON TRA CURIOSITA' E RESPONSABILITA' Giorgia si presenta in sala stampa col sorriso: "Sento responsabilità, non importa quande volte ci torni all'Ariston, ha sempre una magia. La mia storia è iniziata su questo palco, c'ero anche lo scorso anno in gara. Abuserò della parola emozione, tornare qui è un rendere conto al pubblico di quello che è stato fatto. Ora se i dati non sono gli stessi è colpa mia". Amadeus ovviamente è entusiasta: "Un applauso alla musica. Grazie a tutti gli artisti in gara e a Marco Mengoni per ieri sera e a mio "fratello" Sciuri: la gente è rimasta con Fiorello e poi davanti all'Ariston fino alle 4 del mattino". approfondimento Sanremo 2024, le pagelle della prima serata del Festival

Sul tema dei monologhi, che in questo Festival non sono previsti, Amadeus dice che "non mi piace ripetere le stesse cose, bisogna cambiare registro anche perché è diversa la composizione della squadra. Avrei potuto scegliere la confort zone e invece amo rischiare a faccio cose un po' diverse e testo se funzioano o meno. L'idea mi è nata da Giovanni Allevi che ho incontrato in primavera, sono stato presente alla sua battaglia: quando mi ha raccontato un po' delle sue cose ho iniziato a ragionare sul togliere i monologhi". Pieno sostegno invece all'appello, inusuale e non previsto, lanciato da Dargen D'Amico dal palco dell'Ariston a favore della pace: "Gli artisti sono liberi -sottolinea Amadeus- poi dipende dalla loro sensibilità, quello che conta è che siano consapevoli che hanno davanti milioni di persone, dai bambini ai nonni". approfondimento Fantasanremo 2024, i punti della prima serata: la classifica

Ricordando i trent'anni di E Poi, Giorgia racconta che era il 1994 e "Baudo disse che dovevamo riscrivere l'inciso: siamo rimasti perplessi perché avevamo solo quattro ore di tempo ma ci siamo riusciti e oggi dico che Pippo aveva ragione". Pensando a Marco Mengoni (GUARDA I SUOI LOOK) che la ha preceduta in co-conduzione Giorgia dice che "io l'ansia da prestazione ce la ho pure quando faccio la spesa. Ma porta anche la curiosità dell'esperienza a fianco ad Amadeus". approfondimento Sanremo 2024, i meme più divertenti sulla prima serata del Festival

Amadeus ricorda che si è affacciato al Festival nell'estate del 2019 "e l'esperienza aiuta a crescere. Cinque Sanremo anche diversi, se ripenso a quello del Covid mi sembra di averne fatto una infinità. Sembrava un anno disgraziato e invece sono riuscito a portare tanta musica nuova: il percorso iniziato il primo anno si è completato il secondo. I risultati aiutano e poi c'è mia moglie Giovanna che mi porta serenità famigliare che è un valore assoluto". Una riflessione sui dieci anni che una donna non vince il Festival: Giorgia dice che "non mi piace sottolineare il maschile e il femminile, quando accadrà vorrà dire che è successo qualcosa". approfondimento Sanremo 2024, i momenti più belli della prima serata del Festival

CHI CANTA E CHI PRESENTA Alfa - Mr Rain

Fred De Palma - Ghali

Renga e Nek - La Sad

Dargen D’Amico - Diodato Il Volo - Rose Villain Gazelle - Bnkr44 Emma - Santi Francesi

Mahmood - Alessandra Amoroso BigMama - Il Tre

The Kolors - Angelina Mango

Geolier - Fiorella Mannoia

Loredana Berté - Sangiovanni Annalisa - Maninni

Irama - Ricchi e Poveri

Clara - Negramaro