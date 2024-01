Taylor Swift e Paolo Sorrentino legati da una canzone. Ecco quale

Il regista partenopeo ha svelato al pubblico romano della rassegna di film da lui curata al Cinema Troisi che il brano che ha ascoltato di più nel 2023 è una versione remix di uno dei singoli più famosi dalla popstar. L'aneddoto in un video diffuso su X

Paolo Sorrentino è uno "Swiftie"? Una risposta affermativa a questa domanda potrebbe non sorprendere nessuno, confermando, effettivamente, l'idea del regista napoletano di autore dai gusti eclettici che non si fa mancare, all'interno delle sue playlist, un tocco di musica pop contemporanea e ultra popolare.

L'autore di È stata la mano di Dio ha rivelato lui stesso di aver sviluppato nell'ultimo anno una inedita predilezione per la musica di Taylor Swift, artista in cima ai suoi ascolti del 2023. Il brano che ha ascoltato di più, ha rivelato in pubblico, è Cruel Summer ma, ha precisato, in una versione “rifatta da un dj”.



Sorrentino conquistato dalla Swift-mania La grandezza dei capolavori per il grande e per il piccolo schermo di Paolo Sorrentino sta in un mix, davvero unico, di ispirazioni che provengono da più parti: dalla tradizione dei cineasti che l'hanno preceduto, dalla gente che lo circonda e che ama osservare e riscrivere nelle sue opere, e dalla musica, naturalmente, una delle sue grandi passioni dichiarate.

Nel frullatore delle ispirazioni per uno dei prossimi lavori dell'autore potrebbe finirci,a sorpresa, Taylor Swift, visto che Sorrentino stesso ha ammesso di aver ascoltato parecchio la sua voce nell'ultimo periodo.

Il regista partenopeo, nel corso di una conversazione col pubblico di frequentatori di una rassegna cinematografica da lui curata presso il cinema Troisi di Roma, ha raccontati che, dall'esame del suo recap della musica più ascoltata in streaming nel 2023 (il famoso “Spotify Wrapped” che la piattaforma prepara a cadenza annuale per i suoi utenti), il brano su cui ha schiacciato di più il tasto Play è Cruel Summer di Taylor Swift, versione remixata.

Sebbene il regista non abbia aggiunto dettagli sul mix, è lecito supporre che il brano in questione sia la versione della canzone di LP Giobbi pubblicata da Swift lo scorso anno.

La cantante americana, spinta dai fan che hanno riportato l'attenzione sul brano originariamente contenuto nell'album del 2019 Lover, ha pensato di ripubblicare la hit in diverse nuove versioni molto apprezzate dagli “Swifties”, il nomignolo con cui si identificano i suoi fan più accaniti.

I remix sono stati un altro dei regali che la popstar ha fatto ai suoi fan, protagonisti con lei di un 2023 memorabile, caratterizzato dal successo planetario del The Eras Tour, anche diventato un film concerto di successo al cinema.

Swift attesa in Italia la prossima estate Paolo Sorrentino non è rimasto estraneo al fenomeno Swift e ha condiviso la sua recente passione con i suoi ammiratori suscitando stupore e divertimento nella sala del cinema Troisi dove è in corso una rassegna cinematografica composta da tre pellicole della filmografia statunitense, da lui selezionate e commentate dopo la proiezione.

L'uscita su Swift, in particolare, è avvenuta a margine della visione de Il verdetto di Sidney Lumet. Gli altri due titoli, in programmazione il 23 e il 30 gennaio sono Voglia di tenerezza di James L. Brooks e Una storia vera di David Lynch.

Per tornare a Taylor Swift, il filmato con la dichiarazione del regista, che ha ottenuto più di cinquantamila visualizzazioni su X, è arrivato alle orecchie dei fan della cantante che hanno invitato Sorrentino ad ascoltare la versione originale, per loro preferibile.

Ma per testare la vera appartenenza del cineasta partenopeo alla comunità compattissima dei fan di Swift, occorrerà sapere se anche lui farà parte dei fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi i ticket per i due show della loro beniamina in Italia. Gli spettacoli, che si terrano a San Siro il 13 e il 14 luglio, sono già ovviamente sold-out.

