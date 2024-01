Il rapper e cantante statunitense, al secolo Montero Lamar Hill, ha chiesto venia al suo pubblico di fede cristiana dopo le critiche al videoclip del suo nuovo brano. “Ho davvero combinato un gran guaio questa volta”, ha detto in un messaggio video condiviso su Instagram il 15 gennaio. “Posso fingere di non curarmene quanto voglio, ma ha sicuramente avuto un impatto mentale su di me”. E prosegue dicendo: “Non sono un demone malvagio che cerca di distruggere i valori di tutti e cose del genere”

Il rapper e cantante statunitense, al secolo Montero Lamar Hill, ha chiesto venia al suo pubblico di fede cristiana dopo le critiche al videoclip. “Lo so, ho davvero combinato un gran guaio questa volta”, ha detto in un messaggio video condiviso su Instagram il 15 gennaio (che potete guardare per intero in fondo a questo articolo).

Il rapper ammette che si aspettava delle critiche

Il musicista ha continuato spiegando che sospettava che si sarebbero levate parecchie critiche per quel suo nuovo lavoro, tuttavia la sua intenzione non era affatto quella di deridere la religione di alcune persone, almeno secondo quanto lui stesso ha dichiarato nelle scorse ore.



"Quando ho fatto questa canzone, sapevo che ci sarebbero state persone che si sarebbero offese semplicemente perché la religione è un argomento molto delicato per molte persone”, dichiara il rapper nel suo messaggio di cordoglio (che potete guardare nel video che trovate in fondo a questo articolo).

“Ma non volevo nemmeno prendere in giro nessuno, questo non è un insulto ai cristiani. È il modo in cui dico, letteralmente, che sono tornato come Gesù", ha aggiunto Lil Nas X.

Ciò che si evince dal videoclip e dal testo stesso della canzone J Christ (in cui anche il titolo è abbastanza eloquente) è che il rapper americano ha paragonato il suo ritorno musicale a quello di Gesù Cristo.

“Ha, come suo solito, profanato tutti i simboli della religione istituzionale”, si legge in un recente articolo pubblicato dall'edizione italiana del magazine musicale Rolling Stone.

Il lato iconoclasta del rapper era già emerso nel video di un altro suo pezzo, ossia Montero. Ma questa volta il musicista si è spinto davvero molto più in là, come del resto lui stesso ha ammesso chiedendo scusa al mondo cristiano. Si è spinto oltre ogni immaginazione mostrandosi affisso in croce, facendo allusioni cannibaliste, paragonando l’entrata in paradiso al photocall del Met Gala e non solo. L'intera clip è un’enorme parodia dissacrante del cristianesimo, per questo chi è vicino a questa confessione si è sentito offeso e dileggiato.