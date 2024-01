Lil Nas X ha annunciato il nuovo singolo in uscita il 12 gennaio

Tra le canzoni più celebri del rapper troviamo Old Town Road, Panini e Call Me By Your Name

Musica in arrivo per il rapper statunitense. Lil Nas X ha annunciato l’uscita del nuovo singolo attraverso una serie di post condivisi sul suo profilo Instagram da oltre undici milioni di follower. La canzone, di cui al momento non si conosce il titolo, arriverà sul mercato venerdì 12 gennaio.

lil nas x: “siete pronti?” Tutto pronto per l’inizio della nuova era discografica di Lil Nas X. L’artista è tra le grandi rivelazioni degli ultimi anni con una carriera in costante ascesa. Il cantante ha annunciato l’uscita del brano che probabilmente farà da apripista al nuovo progetto discografico. In un primo post su Instagram il cantante ha chiesto al pubblico: “Lo so che sono passati due anni, ma siete tutti pronti per uno show?”. approfondimento I biglietti dei concerti più attesi del 2024 da regalare a Natale

Successivamente, l’artista ha scritto: “Amo questo cerchio costante che il mondo ha con me. Quando ho iniziato a fare musica mi avete detto che sarei stato un altro rapper da Twitter. Poi ho fatto la più grande canzone di tutti i tempi. Tutti mi avete chiamato one hit wonder, ma poi ho pubblicato uno degli album con il maggior numero di streaming dell’anno con tre canzoni nella Top 5”. Lil Nas X ha solamente rivelato che la nuova canzone arriverà venerdì 12 gennaio, non resta altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli. approfondimento Musica e concerti, tutti i video

Il rapper, classe 1999, ha conquistato la scena mondiale con il brano Old Town Road, al quale ha fatto seguito Panini. Nel 2021 Lil Nas X ha pubblicato l’album Montero contenente la hit Call Me By Your Name. approfondimento Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie