Lil Nas X in concerto, annunciato tour europeo Long Live Montero 2022

Lil Nas X arriverà in Europa, ma non in Italia. I fan del rapper 23enne dovranno spostarsi in una delle capitali europee per vedere il loro idolo in tour a partire da settembre 2022 . Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Lil Nas X, i brani

Lil Nas X, annunciate due nuove collaborazioni

Durante i concerti Lil Nas X, vero nome Montero Lamar Hill, proporrà molto probabilmente alcune canzoni del suo ultimo disco, uscito a settembre 2021, Montero. Tra i singoli che hanno lanciato l'album c'è proprio Montero (Call me by your name), seguito poi da Sun goes down, Industry baby featuring Jack Harlow e That’s what i want. Industry baby, in particolare, è stato prodotto da Kanye West e dai Take a Daytrip e ha raggiunto la vetta della hit parade statunitense e il terzo posto di quella britannica.

Dopo una piccola pausa dai social definita dall'artista 23enne una “Maternity Leave”, quindi un congedo di maternità, Lil Nas X ha dato ai suoi fan alcune anticipazioni su nuove collaborazioni in arrivo. Su Twitter il rapper ha chiesto ai suoi follower: “Quale delle due vorreste ascoltare per prima?” mostrando poi i titoli di due nuovi brani, Late To The Party feat YoungBoy e Down Souf Hoes insieme a Saucy Santana. I due brani anticiperanno il nuovo album, che al momento è in lavorazione. Se uscirà in tempo prima dell'inizio del tour di settembre, durante i concerti l'artista si esibirà anche con pezzi nuovi. Ci sarà probabilmente spazio per riproporre anche il suo singolo di debutto, Old Town Road del 2018, rimasto in cima alla Billboard Hot 100 per ben 19 settimane consecutive, conquistando il record per il maggior numero di settimane in vetta alla classifica.